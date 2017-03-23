banner43

banner42

23 Mart 2017 Perşembe

Koalisyon Görüşmeleri Sır Gibi Saklanıyor VMRO-DPMNE ile BDİ Anlaştı Mı? Gruevski ile Ahmeti Bir Araya Geldi Hükümet Görüşmeleri Ne Durumda? İlyas: “Hükümeti Kurma Süreci Engellenmemeli” VMRO-DPMNE: “Anayasal Düzeni Koruyacağız” Sela: “Arnavutlar Meclise Giremezse... VMRO-DPMNE ve Hükümet Kurma Çalışmaları Gruevski Koalisyon Ortağı Parti Liderleriyle... Cumhurbaşkanı İvanov Hükümeti Kurma... Yeni Hükümet İçin Süreler İşliyor 9. Dönem Milletvekilleri Göreve Başladı 9. Dönem Parlamentosu Bugün Toplanıyor Agim Nuhiu Yeni İçişleri Bakanı Oldu 9. Dönem Parlamentosu Cuma Günü Toplanacak
Londra'da Terör Saldırısı: 4 Ölü,... Miloşoski: “SDSM’ye Azınlık Hükümeti... Hahn: 'Hükümet Kurulmalı, Etnik Gerginlik... Zaev: 'AB Temsilcileri Mesajlarını Açıkça... Ahmeti: 'Siyasi Kriz Etnikler Arası Krize... Hahn ve Milletvekili Üçlüsü Zaev ile... Ahmeti-Hahn Görüşmesi Başladı Sela: “Cumhurbaşkanı Hükümet Yetkisini... Hahn, Mecliste Liderlerle Görüşmelerine... Hahn Üsküp’te Protestolarla Karşılandı Mecliste Kurucu Oturumun Devamı İçin... Hahn AB Milletvekilleri İle Birlikte... Nimetz: Makedonya'nın Barış ve İstikrarı... SDSM, Kurucu Meclis Toplantısını Devamı... Çavuşoğlu: Göç Anlaşmasını İptal...
Makedonya’da Bol Güneşli Hava; Sıcaklıklar... Üsküp-Kandelen Otoyolunda Yolcu Otobüsü... 'İçme Suyu Güvenilir Seviyede ve Sürekli... Konçeli Hasan Recep Traktör Kazasında... Mitrovicalı Çiftçilere Tarım Makineleri... Nikolovski, Yanakieski ve Bojinovski'den... Göstericiler Hahn Aleyhine Slogan Attı Aktif İşgücü Nüfusu 950 bin; İşsizlik... Beyaz Saray'da 'Ortak Makedonya İçin'... Makedonya İlkbahara Güneşli Girdi TDP Gençlik Kolları Çanakkale Şehitlerini... “Bi Dolu Medya” Gösterisi Büyük... Belediye Başkanlarının Görev Süresi... 'Ortak Makedonya İçin' Protestoları... Havalar Nasıl Olacak?
Türkiye, Cami Yangını Hakkında Yunanistan’dan... Bulgaristan'da Türk Karşıtı Eylem!... Yunanistan’daki Beyazıt Camiinde Yangın Hollanda Türkiye Diplomatik Krizi ve... "İlelebet Birlikte Yaşamaya Devam... FBI, ABD'deki Seçimlere Yönelik Soruşturma... Peru'daki Selde Ölü Sayısı 75 Oldu 18 Mart Şehitler Günü Vesilesiyle Tören... Hollanda Seçimlerinde Türklerin Kurduğu... 'Kendilerinden Olmayan Her Şeyden Korkup,... Hollande: 'Bizim Avrupa'ya ve Türkiye'ye... TRT Genel Müdür Yarımcısı Eren TRT'nin... “Tüm Uluslararası Kuruluşları Hollanda’ya... T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet... İstanbul’da Helikopter Düştü
Dünyanın En Zenginleri Listesinde Kimler... Üsküp'te 43. Uluslararası Mobilya Fuarı... Üsküp Havalimanı Doğu Avrupa’nın... Üsküp'te 43. Uluslararası Mobilya Fuarı... Benzin ve Dizel Yakıtlarına İkişer... Tütün Alımları Bugün Sona Eriyor Halkbank'ın Makedonya ve Sırbistan'daki... Makedonya'daki İşsizlik Oranı %23,1 'Mesleklerinde Kadınların Mükemmelliği'... Akaryakıta Zam Makedonya ile Türkiye Ocak Ayında 23... 14. İnşaat Fuarı Üsküp’te Açıldı En Çok Doğrudan Yatırım Almanya ve... Büyükelçi Mucunski, Bandırma Belediyesinde... Bugün İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı...
Elmaz: 'Milli Takım Formasını Hakkettiğimizi... Üsküp’te UEFA Süper Kupası Çalışmaları... Türkiye, EURO 2024 Adaylığını Resmen... Eski Takım Arkadaşları Şimdi Federasyon... Makedonya Milli Takımı Anadolu Efes'i... Naumoski'nin 7 Numaralı Forması Abdi... 2017 Limak Makedonya Kupası'na Katılan... Makedonya U16 Basketbol Milli Takımı... Anadolu Efes, Efsane Basketbolcusu Naumoski’yi... Makedonyalı Sporcular İki Ülke Arasındaki... “Hayalim Euroleague’de Oynamak” Pelister Kulübü Hazırlıklarını Antalya'da... “Avrupa Şampiyonu Olmak İstiyorum” Şkendiya Kamp İçin Antalya’ya Gitti Efsane Başkan İlhan Cavcav Hayatını...
Kosovalı Şairler Şiir Gününde Barış... Büyükelçi Mucunski Arşiv Dairesi Başkanlığını... Makedonyalı Piyanist Uluslararası Yarışmada... Çanakkale Şehitleri Tefeyyüz İlkokulunda... 'Sabit Yusuf' Derneği Tiyatro Ekibi Seyirciden... Prizren'deki Doğru Yol Derneği 65 Yaşında Gazi Baba Türbesi Harabe Durumda Ensar Kız Yurdu Öğrencileri “Mehmet... 2017 Türk Dili Yılı İlan Edildi Genç Kalemler Derneği Çanakkale Şehitlerini... Kalkandelen Halk Tiyatrosu Bursa’da... Üsküp’te ''Tarih Işığında Bir... “Yabancı” Oyununun Galası Gostivar’da... Yukarı Banisa’da Mehmet Akif Ersoy... Yukarı Banisa'da 'Mehmet Akif Ersoy'...
Türkiye Burslarına Başvuru İçin Son... İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakültelerine... İslam Bilimleri Fakültesi'nde Yüksek... Vrapçişte’li Öğretmen Naciye Süleymani... Makedonya'da Türk Öğrenci Sayısında... Türkiye'de Okumak İsteyen Yüksek Lisans... Vizyon'da Psikoloji Konferansı Düzenlendi İbraim: 'Türkçemizi Ayakta Tutan Makamların... TİKA’nın Tadilatını Yaptığı Gostivar... Ohri'deki Matematik Yarışmasına Türk... TİKA’dan Sırbistan’da Raşka İlköğretim... Merkez Jupa'da Matematik Yarışması... YÖK, Uluslararası Vizyon Üniversitesini... Manastır'da Türkçe Kursunu Tamamlayan... Vizyon Üniversitesi Heyetinden Eğitim...
Bulgaristan'daki Seçimlere 3 Gün Kaldı Komisyon Başkanlığı İçin Görüşmeler... Cumhurbaşkanı İvanov, AB Temsilcisi... Bulgaristan'da Türk Partisinin Seçim... Hahn: “Batı Balkanlar Ülkeleri Bir... SDSM: “Gruevski Değil Halk Karar Verir” Gruevski: 'Ülkeyi Bu Durumdan Sadece... AB Temsilcisi Hahn Salı Günü Makedonya'ya... SDSM’nin Kurucu Meclis Toplantısının... Dışişleri Bakanı Poposki'den Avusturya... Ahmeti: 'Meclis Başkanı Seçilip Hükümet... Bulgaristan'da Türk Partisinin Seçim... SDSM: “Halk Reform Hükümetinin Platformuyla... VMRO-DPMNE: “Ya Azınlık Hükümeti... Osmani: “Banknotlar ve Ordu Üniformalarının...
TİKA 120 Ülkeden 1200 Genç Doktor ve... Dünya Nadir Hastalıklar Günü Türk Doktorlar Kosova’da Yine Bir İlke... Şehir Hastanesi Onarılıyor, Hastalar... Türkiye’den Kosova’ya Sağlık Desteği Tefeyyüz Öğrencileri Böbrek Hastalıkları... Makedonya'da Grip Vakaları Azalıyor Kalp Cerrahisi Kliniği, Geçen Yıl 388... TİKA Kosova'da Yoğun Bakım Kliniği... Dr. Hasan: “Makedonya’daki Şeker... Dünya Helal Günü İstanbul’da Kutlandı Dünya Sigarayı Bırakma Günü Acıbadem, Makedonya'dan Sonra Bulgaristan... Damka'dan Türkiye'ye Teşekkür TİKA, Makedonya'da Otizm Merkezi İçin...
Şirin: “Amacım, Fizyoterapi Nerede... Öğretmenlik Mesleği Kadınlar İçin... Kütüphanede Çalışmak, Kitaplara Olan... Gülşen Nuhi’ye Plaket Takdim Edildi Türk Dilini ve Edebiyatını Yaşatmak... Gidiyoruz Genç ve Kadınların Sorunlarına Çözümler... Geçtiğimiz Yıl 54 Baba Doğum İzni... Romenlere İş İmkanı Sağlanarak Sertifika... Öğretmenliği Seçmemdeki En Büyük... Maya İvanova, Öncü Kadınlar Zirvesi'ne... Üsküp’te Belediye ve Dernekler Çöp... Priştine Camiini İnşaatı Nihayet Başlıyor Mimarlık, Takım Çalışması Gerektiren... Biyoteknoloji Alanında Kendimi Geliştirmek...

Türkiye, Cami Yangını Hakkında Yunanistan’dan Açıklama Bekliyor

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Dimetoka şehrinde 21 Mart’ı 22 Mart’a bağlayan gece çıkan yangında büyük hasar gören Çelebi Sultan Mehmet Camii hakkında bir basın açıklaması yayınlayarak, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesini istedi.

23 Mart 2017 Perşembe 09:55
Bu haber 44 kez okundu
Türkiye, Cami Yangını Hakkında Yunanistan’dan Açıklama Bekliyor

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Dimetoka şehrinde 21 Mart’ı 22 Mart’a bağlayan gece çıkan yangında büyük hasar gören Çelebi Sultan Mehmet Camii hakkında bir basın açıklaması yayınlayarak, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesini istedi.

Basın açıklamasında şöyle denildi:

 “Yunanistan’ın Dimetoka şehrinde bulunan, 1420 yılında yapımı tamamlanan ve 2016 yılında Yunanistan makamları tarafından restorasyon çalışmaları başlatılan Çelebi Sultan Mehmet Camii’nin bu sabaha karşı (22 Mart) çıkan bir yangın sonucu ağır hasar gördüğünü üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesini Yunan makamlarından bekliyoruz. 

Yunanistan ile ortak kültür mirasımızın güzide örneklerinden birisini teşkil eden Çelebi Sultan Mehmet Camii’nin aslına uygun olarak restore edilmesi ve diğer kuşaklara da miras bırakılması büyük önem taşımaktadır. 

Türkiye ve Yunanistan’daki kültürel varlıkların karşılıklı korunması yönündeki ortak kararlılığımız, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) Toplantıları sırasında imzaladığımız belgelere de yansıtılmıştır. 

Bu ortak irade doğrultusunda Türkiye, eşsiz bir mimari eser olan Çelebi Sultan Mehmet Camii’nin restorasyonu ve muhafazası için Yunanistan ile işbirliği halinde her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır.“

    Yorumlar

İLGİLİ HABERLER

banner73
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SAYFALAR
KİM KİMDİR? Tümü
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV
banner61
2017 © Copyright © by Yenibalkan.com