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05 Eylül 2017 Salı

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'Türkiye Bölgede Önemli Bir Ortak ve Hala AB'ye Aday Ülke'

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye ile konuşmaya devam edeceklerini söyledi.

05 Eylül 2017 Salı 11:44
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'Türkiye Bölgede Önemli Bir Ortak ve Hala AB'ye Aday Ülke'



Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye ile konuşmaya devam edeceklerini söyledi.

Mogherini, 12'nci Bled Stratejik Forumu'na katılmak üzere geldiği Slovenya'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Balkanlar'dan bir çok AB dostu muhatabının" da katıldığı foruma iştirak etmenin büyük fırsat olduğunu belirten Federica Mogherini, forumda, Batı Balkanlar'ın AB üyeliği yolunda nasıl ilerlemesi gerektiğine odaklanacaklarını dile getirdi.

"Türkiye ile konuşmaya devam edeceğiz"

Türkiye-AB arasındaki üyelik müzakerelerinin devam ettirilip ettirilmeyeceğine ilişkin bir soruya Mogherini, "Türkiye ile konuşmaya devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı'nın geçen ay Çavuşoğlu ve Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in katılımıyla Brüksel'de gerçekleştiğini hatırlatan Federica Mogherini, Türkiye ve AB'nin anlaşamadığı bazı konular olduğunu ancak bunun görüşmeleri devam ettirmeye engel olmadığını kaydetti.

Mogherini, "Öncelikle Türkiye bölgede önemli bir ortak ve hala AB'ye aday ülke. Bu nedenle Türkiye ile konuşmaya devam edeceğiz. İç tartışmalarımız ve özellikle Türkiye'deki muhataplarımızla görüşmelerimiz ikili ilişkilerin geleceğini belirleyecek." diye konuştu.

Kuzey Kore gündemde

12'nci Bled Stratejik Forumu'na, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Yukiya Amano ve Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Anlaşması Örgütü (CTBTO) Yönetici Sekreteri Lassina Zerbo'nun da katıldığını belirten Federica Mogherini, bu kişilerle nükleer silahların yayılmasını önleme konusunu ve Kuzey Kore'nin nükleer denemelerinin teşkil ettiği tehdidi ele alacaklarını bildirdi.

Bu hafta Estonya'da AB Dışişleri Bakanlarının Gayriresmi Toplantısı'nın gündemine de Kuzey Kore'nin nükleer denemelerini taşıyacağını kaydeden Mogherini, bunun çok önemli bir güvenlik konusu olduğunu dile getirdi. TRT

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