Kurban Bayramı tatili için Avrupa'ya gitmek isteyenler ile tatilini Türkiye'de geçiren Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının sınır kapılarında oluşturduğu trafik yoğunluğu sürüyor.
Günlerdir gurbete giden vatandaşların dönüş trafiğine, bayram tatilini yurt dışında geçirmek isteyenlerin geçişleri de eklendi.
Kapıkule, Hamzabeyli, Dereköy, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarında araç kuyrukları devam ediyor.
Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının, izinlerinin bitmesinin ardından dönüş yoluna geçmesiyle oluşan araç kuyrukları; Kapıkule'de 4, Hamzabeyli'de 3, Pazarkule ve İpsala sınır kapılarında da 1 kilometreye ulaştı.
Polis ekipleri de araç kuyruklarının oluştuğu sınır kapılarında geçişlerin düzenli sağlanması amacıyla önlem alıp trafiğin akışını sağlamaya çalışıyor.
TRT Haber
Türk Sınır Kapılarında Yoğunluk Devam Ediyor
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