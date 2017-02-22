



Hırvatistan Cumhuriyetinin başkenti Zagreb’de, resmi ilişkilerin başlamasının 25. Yıldönümü anlamlı bir törenle kutlandı. İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme ülküsüyle gönüllüler tarafından kurulan ve gönüllü çalışmalarıyla faaliyet gösteren Hırvat-Türk Dostluk Derneğinin (HTTD) “Kültür ve Bilgi Merkezi” adıyla açılan yeni ofisinin kurumsal kapasitesi TİKA tarafından verilen destekle artırıldı.

Açılış iki ülke milli marşlarının okunmasının ardından yapılan konuşmalarla başladı. HTTD Başkanı ve Milletvekili Goran Beus Richembergh, 22 yıldır faaliyetlerini sürdüren HTTD’nin bugün Zagreb’in kalbinde yeni bir “Kültür ve Bilgi Merkezine” sahip olduğunu, bu merkezde yine ilişkileri geliştirmek amacıyla sergi, kitap tanıtımı, film gösterimleri, çalıştaylar gibi entelektüel ve kültürel faaliyetler yapacaklarını ifade etti. Richembergh, verdiği destekten dolayı TİKA’ya teşekkürlerini iletti.

Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı Devlet Müsteşarı ve Hırvatistan Cumhuriyeti eski Ankara Büyükelçisi Gordan Bakota, kendisinin derneğin doğal bir üyesi olduğunu, kariyerindeki en güzel vakitlerini Ankara’daki Büyükelçilik yılları esnasında geçirdiğini ifade ederek yeni yerinde derneğin yine güzel faaliyetler yapacağına emin olduğunu” dile getirdi.

TİKA Zagreb Koordinatörü Haşim Koç ise resmi ilişkilerin başladığı güne denk gelen açılışın iki ülke arasındaki dostane ilişkiler açısından önemli olduğunu ifade ederek, TİKA’nın 2016 yılında Hırvatistan’da gerçekleştirdiği projelere değindi. Ülkelerarası ilişkilerin sadece kamu kurumları arasındaki münasebetle sürmediğini, STK’ların ilişkileri canlı ve dostane tutmada hayati rol oynadığını ifade eden Koç, HTDD’nin bu rolü yerine getiren STK’lar arasında en iyi örneklerden biri olduğunu dile getirdi. Koç, örnek olabilecek bir STK’nın kurumsal kapasitesini artırırken ortaya konan işbirliğinden memnun olduklarını ifade etti.



Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı Devlet Müsteşarı ve Hırvatistan Cumhuriyeti eski Ankara Büyükelçisi Amir Muharremi de Türkiye Cumhuriyeti’nin başından beri Hırvatistan Cumhuriyeti ile çok olumlu ilişkiler içerisinde olduğunu ve bugünkü toplantının da aslında bu olumlu ilişkilerin hem sonucu hem de ilişkileri sürdürme niyetinin bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Son olarak söz alan Zagreb Belediye Başkanı Milan Bandić, HTDD ve Türkiye’yi sevdiğini ifade ederek Merkezin hayırlı olmasını diledi.

Açılış törenine Hırvatistan Parlamentosu Türk Azınlığı Temsilcisi Milletvekili Veljko Kajtazi, Güvenlik İşbirliği Merkezi (RACVIAC) Müdürü Büyükelçi Haydar Berk, Zagreb Belediyesi Eğitim, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ivica Lovrić ve Başkan Yardımcısı Mila Jelavić, Yunus Emre Enstitüsü Zagreb Müdürü Nurullah Yavaş, T.C. Zagreb Büyükelçiliği mensupları ve HTDD yönetici ve mensupları katıldı. Konuşmaların ardından Türk müzisyen Hakan Ali Toker katılımcılara Türk ve Hırvat ortak tınılarından oluşan bir dinleti icra etti. Türk fotoğraf sanatçısı Sultan Selim Kır’ın “Yansımalar” konulu fotoğraf sergisi de açılışta davetlilerin beğenisine sunuldu.