Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli’nde yapımı tamamlanan hizmet ve tesislerin toplu açılış törenine katıldı. Perşembe Pazaryeri meydanında düzenlenen törende, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Millî Savunma Bakanı Fikri Işık ve bazı milletvekilleri de hazır bulundu. Vatandaşların da yoğun bir katılımla iştirak ettiği törende Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı.

“Uluslararası Hukukta Büyükelçilikler, Konsolosluklar O Ülkelerin Kendi Topraklarıdır”

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının uçuş iznini iptal etmesini ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül sayan Kaya’nın Türkiye Konsolosluk binasına girmesini engellemesini hatırlatarak değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uluslararası hukukta büyükelçilikler, konsolosluklar o ülkelerin kendi topraklarıdır. Yani şu anda Hollanda’daki Büyükelçilik de, Konsolosluk da bizim toprağımızdır. Düşünebiliyor musunuz, kapıyı açmıyorlar, içeriden konsolosu dışarı çıkartmıyorlar ve bakanımızı oraya göndermiyorlar. Bunu yapan kim? Hollanda. Kim bu? Avrupa Birliği üyesi. Senin her yerin Avrupa Birliği üyesi olsa ne yazar? Sen önce uluslararası hukuku öğren, demokrasi nedir onu öğren. Yeri geldiği zaman Türkiye’ye demokrasi dersi vermek isteyenler, önce bunu öğrenin” dedi.

Önümüzdeki Çarşamba günü Hollanda’da seçim olacağına ve Hollandalı yetkililerin, ırkçılık yaparak oy toplayacaklarını zannettiklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda’da ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarına hitaben, “Ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Gereğini nasıl yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Şu anda Hollanda’da ekranları başında bizi oradaki vatandaşlarımız izliyor, Almanya izliyor, Belçika izliyor, İskandinav ülkeleri izliyor; hepsine sesleniyorum; ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Türkiye düşmanlarına karşı, Cumhurbaşkanınıza düşmanlık yapanlara karşı orada ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Kullanacakları oyları nasıl değerlendireceklerini o kardeşlerim çok iyi biliyorlar” sözleriyle seslendi.

“Hollanda’da Yaşanan Hadise Diplomasinin, Uluslararası Hukukun Ayaklar Altına Alınmasıdır”

Hiçbir ülkenin, bakanı bir yana, herhangi bir vatandaşının dahi hiçbir gerekçe gösterilmeksizin bu tarz muamelelere maruz bırakılmasının asla kabul edilemez olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Hollanda polisi daha da ileri giderek bu durumu protesto eden vatandaşlarımızın üzerine atlarıyla, itleriyle saldırarak demokratik haklarını kullanmak dışında talepleri olmayan insanları darp etmiştir. Gazetecileri darp etmiştir, yerlere yatırmıştır. Bir süredir Almanya başta olmak üzere hemen tüm Avrupa ülkelerinde benzer zorluklarla karşılaşıyoruz. Bugün çıkmış Hollanda Başbakanı açıklama yapıyor; ‘Türkiye’yle ilişkilerimizi düzelteceğiz.’ Neyi düzeltiyorsun? Dur bakalım dur, daha sen bedel ödemedin, dur. Önce bunun hesabını vereceksin. Sen benim bir bayan bakanımı orada akla hayale gelmez şekilde edepsizce ona davranırsan bunun hesabını vereceksin. Benim vatandaşlarımın üzerine at-it sürersen bunun hesabını vereceksin. Dolayısıyla öyle Türkiye hakkında bilmem ne raporu hazırlamak filan; geç o işleri. Biz bize yeteriz, bize bu millet yeter, bize Allah yeter, bizim adımımız bu.”



Dün akşam Başbakan Binali Yıldırım’ın gelişmelerle ilgili aradığı Hollanda Başbakanının ‘Çarşamba günü seçim var, burada sıkıntılı durum var, herhangi bir şey yapamayız, Bakan burayı terk etsin.’ dediğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye gibi bir ülkenin Başbakanı arıyor, verdiği cevaba bak. Gün ola harman ola. Şu anda biz sabırlıyız ve sabırla bu işin üzerine giderek bu işin hesabını soracağız. Öyle bu burada kalmaz. Hollanda’da yaşanan hadise diplomasinin, uluslararası hukukun, teamüllerin, nezaketin ayaklar altına alınmasıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

“Hollanda, Avrupa Birliği Üyesi Bir Hukuk Devleti Gibi Değil, Bir Muz Cumhuriyeti Gibi Davranmıştır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan gelişmelerle ilgili Avrupa’dan ses çıkmadığına dikkat çekti ve devamında şöyle konuştu: “Bunlar birbirini ısırmaz, aynıdırlar. Hollanda, Avrupa Birliği üyesi bir hukuk devleti gibi değil, bir muz cumhuriyeti gibi davranmıştır. Yıllarca Türkiye’ye insan hakları, hukuk, demokrasi nutukları çekenlerin kendilerinin aslında bu değerlerden ne kadar uzak olduğunu tüm dünya gördü. Şimdi yaptıkları terbiyesizliğe kılıflar uydurmaya çalışıyorlar. Ne söylerlerse söylesinler, mızrak çuvala sığmaz, yapılan işin adı bir skandaldır. Hollanda bu terbiyesizliğinin bedelini mutlaka ödeyecektir. Buradan Avrupa Birliği organlarını ve demokrasiyi, insan haklarını, hukuk devletini koruma misyonuyla çalışan tüm uluslararası kuruluşları Hollanda’ya karşı seslerini yükseltmeye hatta yaptırım uygulamaya davet ediyorum. Sabah 4,5’a kadar telefonum durmadı, sürekli aradım, Fatma Betül kardeşime ‘devamlı arayacaksın’ dedim. Düşünün benim bakanım, araba da diplomatik bir araba, arabanın içerisinde mahkûm. Ondan sonra da ‘eğer buradan bizim tayin edeceğimiz arabaya binmezseniz buradan çekiciyle alıp götüreceğiz’ diyorlar, şu vahşete bakın. Bu ülke kendini hem Avrupa Birliği değerlerine, hem de küresel demokratik kabullere sığmayan, ancak faşist yönetimlerde görülebilecek bir konuma düşürmüştür.”

Meselenin, 16 Nisan halkoylamasının ötesinde bir anlam taşıdığının açıkça ortada olduğunu, Avrupa’nın Türk düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı, İslam karşıtlığı hastalıklarının pençesinde inlediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Irkçı partilerin ve ırkçı söylemlerin giderek yükselmesi Avrupa’nın geleceğini tehdit ediyor. Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında kaybedilen on milyonlarca insandan, yaşanan derin acılardan gereken derslerin hala çıkartılmadığını üzüntüyle müşahede ediyoruz. Biz kendi medeniyetimizin, kültürümüzün ve tarihimizin bize tavsiye ettiği şekilde insan öncelikli, yaşatma öncelikli duruşumuzu sonuna kadar sürdüreceğiz. Avrupa genelinde 6,5 milyon yaşayan ülkemiz kökenli insanımızla bu kıtada var olmakta, yaşamakta, kendimize bir gelecek kurmakta kararlıyız. Avrupalı dostlarımızdan ırkçılığı ve İslam düşmanlığını bir kenara bırakarak ortak geleceğimiz konusunda neler yapabileceğimizi, konuşabileceğimiz bir iklimin tesisi için çalışmaları bekliyoruz” şeklinde konuştu.





Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı