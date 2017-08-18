Barcelona’da yaşanan terör saldırısıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, verdiği örnekle tepki çekti.

1913 yılında Filipinler’deki Müslüman isyancıları domuz kanına batırılmış kurşunlarla öldürüldüğü rivayet edilen Amerikalı general John Pershing’i örnek gösteren Trump, “Amerikalı General Pershing’in yakalanan teröristlere ne yaptığını inceleyin. Sonraki 35 yıl boyu radikal İslami terör diye bir şey kalmamıştı” tweetini paylaştı.

Tarihçiler ise bu olayın yaşandığını yalanlarken, ABD Başkanının rivayet olarak anlatılan olayları resmi hesabından paylaşmasına tepki gösteriliyor.