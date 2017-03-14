banner43

banner42

14 Mart 2017 Salı

Koalisyon Görüşmeleri Sır Gibi Saklanıyor VMRO-DPMNE ile BDİ Anlaştı Mı? Gruevski ile Ahmeti Bir Araya Geldi Hükümet Görüşmeleri Ne Durumda? İlyas: “Hükümeti Kurma Süreci Engellenmemeli” VMRO-DPMNE: “Anayasal Düzeni Koruyacağız” Sela: “Arnavutlar Meclise Giremezse... VMRO-DPMNE ve Hükümet Kurma Çalışmaları Gruevski Koalisyon Ortağı Parti Liderleriyle... Cumhurbaşkanı İvanov Hükümeti Kurma... Yeni Hükümet İçin Süreler İşliyor 9. Dönem Milletvekilleri Göreve Başladı 9. Dönem Parlamentosu Bugün Toplanıyor Agim Nuhiu Yeni İçişleri Bakanı Oldu 9. Dönem Parlamentosu Cuma Günü Toplanacak
Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov Azerbaycan'a... Mustafa Kemal Atatürk Mezun Olduğu Manastır'da... Cumhurbaşkanı İvanov: “Hükümeti... Meclis Başkanı Seçimi İçin İstişare... Salih Murat: “Hollanda Türkiye’den... Makedonya Türklerinden Hollanda’ya... Türk Bakanın Hollanda'ya Girmesine Polis... Türkiye-Rusya Yatırım Fonu İçin İmzalar... Miloşoski: 'SDSM'nin Hükümet Programı... SDSM Lideri Zoran Zaev Hükümet Programını... Türkiye-Rusya Zirvesinin Ana Gündemi... Büyükelçi Kara, Üsküp Şehir Belediye... Türkiye Büyükelçisi Kara Andrey Jernovski... Büyükelçi Kara'dan 8 Mart Dünya Kadınlar... Tefeyyüz’ün Miniklerinden Öğretmenlerine...
Çayır’da Yarın Sular Kesilecek 'Ortak Makedonya İçin' Protestoları... Meteorolojiden Rüzgar Uyarısı Tophane Camii İnşaatı İçin İlk Adımlar... Vergi Beyannamesi İçin UJP’ye Başvuru... Mustafa Kemal Atatürk, Manastır’da... Centar Belediyesi Saldırısının Yeni... Mahkeme İşadamı Sead Koçan İçin... "Ortak Makedonya İçin" Protestosu... Nuhiu: “Gazetecilere Saldıran Şüpheli... Anevski: “Yaneva ve Fetai Mesleki Ahlak... Dağlık Köylerdeki Türk Aileler Radanya... Gevgeli Kampındaki Mültecilerin Sayısı... Hava Durumu Tahmini: Sıcaklıklar 16... AGİT Genel Sekreteri Zannieri Makedonya'da
TRT Genel Müdür Yarımcısı Eren TRT'nin... “Tüm Uluslararası Kuruluşları Hollanda’ya... T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet... İstanbul’da Helikopter Düştü Priştine: 'Kosova Birkaç Gün İçinde... ASALA’nın Şehit Ettiği Büyükelçi... Camiye Tehdit Mektubu Gönderen Amerikalıya... T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart... İstanbul Merkezli 32 İlde FETÖ Operasyonu Antalya’da Suriye-Irak Zirvesi Müezzinoğlu: “Türkiye Ne Kadar Güçlüyse... Kuzey Kore ile Malezya Arasında Gerilimi... Darbeci Huduti ve Diğer Hainler İçin... Adıyaman’da 5,5 Şiddetinde Deprem Haradinay’ın Duruşması 6 Nisan’a...
Makedonya'daki İşsizlik Oranı %23,1 'Mesleklerinde Kadınların Mükemmelliği'... Akaryakıta Zam Makedonya ile Türkiye Ocak Ayında 23... 14. İnşaat Fuarı Üsküp’te Açıldı En Çok Doğrudan Yatırım Almanya ve... Büyükelçi Mucunski, Bandırma Belediyesinde... Bugün İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı... Arap İşadamlarının Hırvatistan'daki... Şirketler Meslek Lisesi Eğitimi Almış... Yabancı Yatırımcılar Konseyi Yıllık... Makedonya’dan Rusya’ya Gıda İhracatı... İşsizlik Oranının En Yüksek Olduğu... Kahveci, “MATTO’da Mevkilerin Hizmet... Hükümet'ten 2017'de 10 Bin İstihdam...
Türkiye, EURO 2024 Adaylığını Resmen... Eski Takım Arkadaşları Şimdi Federasyon... Makedonya Milli Takımı Anadolu Efes'i... Naumoski'nin 7 Numaralı Forması Abdi... 2017 Limak Makedonya Kupası'na Katılan... Makedonya U16 Basketbol Milli Takımı... Anadolu Efes, Efsane Basketbolcusu Naumoski’yi... Makedonyalı Sporcular İki Ülke Arasındaki... “Hayalim Euroleague’de Oynamak” Pelister Kulübü Hazırlıklarını Antalya'da... “Avrupa Şampiyonu Olmak İstiyorum” Şkendiya Kamp İçin Antalya’ya Gitti Efsane Başkan İlhan Cavcav Hayatını... Milenkoski: “Türk Milli Takımını... Makedonya Basketbol Kupası Türk Şirketinin...
Kalkandelen Halk Tiyatrosu Bursa’da... Üsküp’te ''Tarih Işığında Bir... “Yabancı” Oyununun Galası Gostivar’da... Yukarı Banisa’da Mehmet Akif Ersoy... Yukarı Banisa'da 'Mehmet Akif Ersoy'... Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu Başlıyor! Üsküp'te İstiklal Marşı ve Mehmet... Sibela Alimovska "Yılın Kadını"... Şehrazat Moroveti Türk ve Makedon Kültürünü... Al Kınanın Kokusu (Şiir) Makedonya Milli Üniversite Kütüphanesi’nde... Türk Yazarın Romanı 2016'nın En İyileri... Âşık Edebiyatının Önemli İsmi:... 'Balkan Ülkelerini İslam Dünyasından... 'Bu Çalışma Üsküp'teki Ezanların...
Vizyon'da Psikoloji Konferansı Düzenlendi İbraim: 'Türkçemizi Ayakta Tutan Makamların... TİKA’nın Tadilatını Yaptığı Gostivar... Ohri'deki Matematik Yarışmasına Türk... TİKA’dan Sırbistan’da Raşka İlköğretim... Merkez Jupa'da Matematik Yarışması... YÖK, Uluslararası Vizyon Üniversitesini... Manastır'da Türkçe Kursunu Tamamlayan... Vizyon Üniversitesi Heyetinden Eğitim... Mart Ayında Vizbegova’da Okul İnşaatına... Türkiye Bursları Lisans Başvuruları... "Slovenya ve AB: Öğrenilen Deneyimler... Uluslararası Öğrenci Sınavı 29 Nisan'da... Türkiye Büyükelçisi Tülin Erkal Kara... Merkez Jupa'da Fizik Yarışması Yapıldı
SDSM: “Halk Reform Hükümetinin Platformuyla... VMRO-DPMNE: “Ya Azınlık Hükümeti... Osmani: “Banknotlar ve Ordu Üniformalarının... Arnavut Partileri “Platformda” Geri... BDİ, VMRO-DPMNE ve SDSM’yle Nelerde... Zaev Almanya, İngiltere, İsveç ve Hollanda... Mogherini: 'Endişeliyim Fakat Krizi Çözme... 'Ya Erken Seçim ya da SDSM Arnavut Platformunu... Yerel Seçim Kararnamesinin İmzalanması... BDİ, SDSM’yle Koalisyona “Evet”... THP’den TDP’ye Cevap Geldi BDİ Yönetimi Gündemi Masaya Yatıracak Zaev: “Ahmeti’yle Maaşları Nasıl... THP: 'İvanov Ülkeye Bir Darbe Girişiminde... ABD Büyükelçisi Baily: “Cumhurbaşkanı...
TİKA 120 Ülkeden 1200 Genç Doktor ve... Dünya Nadir Hastalıklar Günü Türk Doktorlar Kosova’da Yine Bir İlke... Şehir Hastanesi Onarılıyor, Hastalar... Türkiye’den Kosova’ya Sağlık Desteği Tefeyyüz Öğrencileri Böbrek Hastalıkları... Makedonya'da Grip Vakaları Azalıyor Kalp Cerrahisi Kliniği, Geçen Yıl 388... TİKA Kosova'da Yoğun Bakım Kliniği... Dr. Hasan: “Makedonya’daki Şeker... Dünya Helal Günü İstanbul’da Kutlandı Dünya Sigarayı Bırakma Günü Acıbadem, Makedonya'dan Sonra Bulgaristan... Damka'dan Türkiye'ye Teşekkür TİKA, Makedonya'da Otizm Merkezi İçin...
Öğretmenlik Mesleği Kadınlar İçin... Kütüphanede Çalışmak, Kitaplara Olan... Gülşen Nuhi’ye Plaket Takdim Edildi Türk Dilini ve Edebiyatını Yaşatmak... Gidiyoruz Genç ve Kadınların Sorunlarına Çözümler... Geçtiğimiz Yıl 54 Baba Doğum İzni... Romenlere İş İmkanı Sağlanarak Sertifika... Öğretmenliği Seçmemdeki En Büyük... Maya İvanova, Öncü Kadınlar Zirvesi'ne... Üsküp’te Belediye ve Dernekler Çöp... Priştine Camiini İnşaatı Nihayet Başlıyor Mimarlık, Takım Çalışması Gerektiren... Biyoteknoloji Alanında Kendimi Geliştirmek... Türkiye’de Torununa Bakan Büyükannelere...

TRT Genel Müdür Yarımcısı Eren TRT'nin Yeni Projelerini Anlattı

TRT'nin yeni projelerini anlatan Eren, izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin 60'dan fazla ülkeye ihraç edildiğini söyledi.

14 Mart 2017 Salı 10:36
Bu haber 108 kez okundu
TRT Genel Müdür Yarımcısı Eren TRT'nin Yeni Projelerini Anlattı



TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, “Diriliş Ertuğrul, Araplar tarafından internetten o kadar çok izlendi ki kendileri Arapçaya çevirdi. Almak zorunda kaldılar. Diziyi 60’dan fazla ülkeye sattık” dedi.

TRT'nin yeni projelerini Yeni Şafak’a anlatan Eren, izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin 60'dan fazla ülkeye ihraç edildiğini söyledi.

İzlenme payları arttı

TRT'nin tek yayıncı olduğu dönemden, yüzlerce kanalın olduğu bir döneme geldiğini belirten İbrahim Eren, “TRT şu anda, çoklu televizyona geçtiğimiz günden bugüne kadar aldığı en yüksek izlenme paylarına sahip. Özellikle son birkaç yıldır yayınlanan diziler TRT'nin izlenme paylarını artırdı" dedi. Yayıncılıkta rekabete dikkat çeken Eren, “Bizim için izlenilirlik önemli. Çünkü, verilen emek ne kadar geniş kitleye ulaşırsa motivasyon o kadar iyi olur" şeklinde konuştu.

Bu ülke sizin, hepimizin

"Biz dizileri yaparken 'ne yapmamız gerekir, ne anlatmamız gerekir'den yola çıkıyoruz" diyen Eren şunları kaydetti: 

"Diriliş Ertuğrul da böyle ortaya çıktı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Bu ülke monşerlerin, faiz lobilerinin değil. Bu ülke sizin, hepimizin' dedi yıllarca. Millete devleti sahiplenmeyi aşıladı. Bu topraklarda olumlu manada bir değişim olacaksa bu, önümüzdeki yıllarda olacak bence. O yüzden de bizim bir devletin kuruluşunu baştan anlatabilmemiz lazımdı. Devletin önemini anlatmak için, nasıl kurulduğunu, kuruluşa ilham olan duygu ve düşünceleri işlemek gerekirdi. Diriliş Ertuğrul'u hazırlarken hep 'özgüven duygusunu, ruhunu millete nasıl verebiliriz'in üzerinde durduk."

Ortadoğu'da popüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Körfez ziyaretinde de Diriliş Ertuğrul'un gündem olduğunu vurgulayan TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, şöyle devam etti:

“Erdoğan, Bahreyn'de resmi orkestranın icra ettiği Diriliş müziği ile karşılandı. Ortadoğu'da popüler oldu dizimiz. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu, kadim bir medeniyetin dirilişini anlatıyoruz. Bu, tekrar bir arada yaşama kültürünü hatırlatması açısından önemli. Diriliş Ertuğrul'u 60'dan fazla ülkeye sattık. TRT bugüne kadar Ortadoğu'ya hiç dizi ihraç etmemiş. Diriliş Ertuğrul, Araplar tarafından internetten o kadar çok izlendi ki, kendileri Arapçaya çevirdi. İster istemez oradaki büyük kanallar almak zorunda kaldı. İlk Katar aldı ve Ortadoğu'ya dağıttı. Sadece Diriliş Ertuğrul'u değil, Filinta'yı da ihraç ettik. Payitaht için ise ön görüşmeler yapıyoruz."

Mücadele ruhu önemli

TRT'de Payitaht dizisinin de yayınlanmaya başladığını hatırlatan Eren, “Bir dizi yapacağımızda kamuoyunda 'ne anlatacak dizilere ihtiyaç var? Aile bağlarını güçlendirmek mi gerekiyor, özgüven duygusunu beslemek mi lazım' sorularına cevap olacak araştırmalar yapıyoruz. Payitaht'ın çıkış noktası böyle bir araştırma neticesinde 'mücadele ruhu' oldu. Son yıllarda yaşananlar ve konjonktür gösteriyor ki, mücadele ruhunu elden bırakmamız lazım. Biz bu mücadele ruhunu etkili bir biçimde Abdülhamit Han ile verebileceğimize karar verdik" şeklinde konuştu.

Abdülhamid belgeseli

Abdülhamid Han'ın, Osmanlı devletinin yıkılacağını hissetmesine rağmen 33 yıl dirayetle mücadele ettiğini kaydeden Eren, "Türkiye ise şu an yıkılışını değil, tam tersine yükselişini yaşayan bir dönemde. Abdülhamid Han dönemindeki mücadele ruhu bu yükseliş duygusuna destek olacak" dedi. Eren, uluslararası standartlarda Abdülhamid'in belgeselini yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Muhteşem dizilerle geliyoruz

İbrahim Eren, TRT'de yayınlanacak yeni dizilerin de müjdesini verdi. Eren, İngilizleri mağlup ettiğimiz Kut-ül Amare zaferinin dizisini yaptıklarını belirterek “Ayrıca, Filistin Cephesi'ndeki 15 bin Osmanlı askerinin esir düştüğü Seydibeşir Kampı'nı da dizi olarak çekeceğiz. Burada kafaları zorla zehirli kazanlara sokulan askerlerimizin çoğu kör oluyor. Fakat askerlerimiz mücadeleyi bırakmayarak kampın içerisinde gazete çıkarıyor ve ayaklanıyorlar" dedi. Eren, gençlik polisiyesi olan 'Lise devriyesi' dizisinin de bir ay sonra izleyici ile buluşacağını ifade etti.

15 Temmuz darbesinin belgeselini yapacağız

İbrahim Eren, 15 Temmuz ile ilgili ortak sinema filmleri yapmak istediklerini belirterek, “Başarısız olduklarında sabah nerde toplandılar, söyledikleri yalanlar nasıl kısa sürede ortaya çıktı hepsi iddianame de var. Bütün bunları anlatan detaylı bir belgesel planlıyoruz." dedi. Eren ayrıca, 15 Temmuz gazileriyle ve şehitlerin yakınları ile 15 dakikalık röportajlar yaptıklarını da hatırlarak, “100 bölümlük belgesel yayınlanmaya devam ecek" ifadelerini kullandı.

TRT World mazlumların sesi olacak

TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, TRT World'un bu yıl itibariyle dünyanın farklı noktalarına yayın yapan uydu ve platformlarda yer almaya başladığını hatırlattı. Eren, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kanalın tanıtım gecesinde 'TRT World'dan devletin resmî bülteni olmasını asla beklemiyoruz" demişti. TRT World ile mazlum coğrafyanın sesi olacağız. Bizler, mikrofonu konuşturulmayanlara uzatıyoruz. TRT World'un, İslam ülkeleri başta olmak üzere izleyenlerde çok güzel bir algısı var. Kanalın bütçesi de öyle abartıldığı gibi değil" şeklinde konuştu.

TRT Arapça köprü görevi üstlenecek

TRT Arapça'ın bu yıl farkındalığının hissedileceğini vurgulayan Eren, “TRT Arapçayı yeniden yapılandırıyoruz. TRT Arapçada daha çok Arap dünyası ile ortak yanlarımızı ortaya çıkaracak programlar yapacağız. Bir köprü vazifesi görecek. Ortak yemek, müzik programları yapacağız. TRT Arapça, hem haber ve hem de eğlenceyi birlikte içeren ama ciddi ağırlığı olan bir kanal olacak" dedi.

En fazla TRT Çocuk izleniyor

TRT Çocuk kanalının hak ettiği övgüyü almadığından yakınan Eren, “Bu kanalda çalışan arkadaşların hepsi bir kahraman. İlk yüzde her gün en az 15 tane programı var. Bu kanalımız Türkiye'deki animasyon sektörünü tek başına ayakta tutuyor. Reklam olmadığı için aileler de seviyor" dedi. Eren TRT belgesel kanalının da Ekim ayından sonra uluslararası standartta bir belgesel kanalı müjdeledi.

Kaynak: TRT Haber

    Yorumlar

İLGİLİ HABERLER

banner73
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SAYFALAR
KİM KİMDİR? Tümü
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV
banner61
2017 © Copyright © by Yenibalkan.com