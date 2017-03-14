



TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, “Diriliş Ertuğrul, Araplar tarafından internetten o kadar çok izlendi ki kendileri Arapçaya çevirdi. Almak zorunda kaldılar. Diziyi 60’dan fazla ülkeye sattık” dedi.

TRT'nin yeni projelerini Yeni Şafak’a anlatan Eren, izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin 60'dan fazla ülkeye ihraç edildiğini söyledi.

İzlenme payları arttı

TRT'nin tek yayıncı olduğu dönemden, yüzlerce kanalın olduğu bir döneme geldiğini belirten İbrahim Eren, “TRT şu anda, çoklu televizyona geçtiğimiz günden bugüne kadar aldığı en yüksek izlenme paylarına sahip. Özellikle son birkaç yıldır yayınlanan diziler TRT'nin izlenme paylarını artırdı" dedi. Yayıncılıkta rekabete dikkat çeken Eren, “Bizim için izlenilirlik önemli. Çünkü, verilen emek ne kadar geniş kitleye ulaşırsa motivasyon o kadar iyi olur" şeklinde konuştu.

Bu ülke sizin, hepimizin

"Biz dizileri yaparken 'ne yapmamız gerekir, ne anlatmamız gerekir'den yola çıkıyoruz" diyen Eren şunları kaydetti:

"Diriliş Ertuğrul da böyle ortaya çıktı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Bu ülke monşerlerin, faiz lobilerinin değil. Bu ülke sizin, hepimizin' dedi yıllarca. Millete devleti sahiplenmeyi aşıladı. Bu topraklarda olumlu manada bir değişim olacaksa bu, önümüzdeki yıllarda olacak bence. O yüzden de bizim bir devletin kuruluşunu baştan anlatabilmemiz lazımdı. Devletin önemini anlatmak için, nasıl kurulduğunu, kuruluşa ilham olan duygu ve düşünceleri işlemek gerekirdi. Diriliş Ertuğrul'u hazırlarken hep 'özgüven duygusunu, ruhunu millete nasıl verebiliriz'in üzerinde durduk."

Ortadoğu'da popüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Körfez ziyaretinde de Diriliş Ertuğrul'un gündem olduğunu vurgulayan TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, şöyle devam etti:

“Erdoğan, Bahreyn'de resmi orkestranın icra ettiği Diriliş müziği ile karşılandı. Ortadoğu'da popüler oldu dizimiz. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu, kadim bir medeniyetin dirilişini anlatıyoruz. Bu, tekrar bir arada yaşama kültürünü hatırlatması açısından önemli. Diriliş Ertuğrul'u 60'dan fazla ülkeye sattık. TRT bugüne kadar Ortadoğu'ya hiç dizi ihraç etmemiş. Diriliş Ertuğrul, Araplar tarafından internetten o kadar çok izlendi ki, kendileri Arapçaya çevirdi. İster istemez oradaki büyük kanallar almak zorunda kaldı. İlk Katar aldı ve Ortadoğu'ya dağıttı. Sadece Diriliş Ertuğrul'u değil, Filinta'yı da ihraç ettik. Payitaht için ise ön görüşmeler yapıyoruz."

Mücadele ruhu önemli

TRT'de Payitaht dizisinin de yayınlanmaya başladığını hatırlatan Eren, “Bir dizi yapacağımızda kamuoyunda 'ne anlatacak dizilere ihtiyaç var? Aile bağlarını güçlendirmek mi gerekiyor, özgüven duygusunu beslemek mi lazım' sorularına cevap olacak araştırmalar yapıyoruz. Payitaht'ın çıkış noktası böyle bir araştırma neticesinde 'mücadele ruhu' oldu. Son yıllarda yaşananlar ve konjonktür gösteriyor ki, mücadele ruhunu elden bırakmamız lazım. Biz bu mücadele ruhunu etkili bir biçimde Abdülhamit Han ile verebileceğimize karar verdik" şeklinde konuştu.



Abdülhamid belgeseli

Abdülhamid Han'ın, Osmanlı devletinin yıkılacağını hissetmesine rağmen 33 yıl dirayetle mücadele ettiğini kaydeden Eren, "Türkiye ise şu an yıkılışını değil, tam tersine yükselişini yaşayan bir dönemde. Abdülhamid Han dönemindeki mücadele ruhu bu yükseliş duygusuna destek olacak" dedi. Eren, uluslararası standartlarda Abdülhamid'in belgeselini yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Muhteşem dizilerle geliyoruz

İbrahim Eren, TRT'de yayınlanacak yeni dizilerin de müjdesini verdi. Eren, İngilizleri mağlup ettiğimiz Kut-ül Amare zaferinin dizisini yaptıklarını belirterek “Ayrıca, Filistin Cephesi'ndeki 15 bin Osmanlı askerinin esir düştüğü Seydibeşir Kampı'nı da dizi olarak çekeceğiz. Burada kafaları zorla zehirli kazanlara sokulan askerlerimizin çoğu kör oluyor. Fakat askerlerimiz mücadeleyi bırakmayarak kampın içerisinde gazete çıkarıyor ve ayaklanıyorlar" dedi. Eren, gençlik polisiyesi olan 'Lise devriyesi' dizisinin de bir ay sonra izleyici ile buluşacağını ifade etti.

15 Temmuz darbesinin belgeselini yapacağız

İbrahim Eren, 15 Temmuz ile ilgili ortak sinema filmleri yapmak istediklerini belirterek, “Başarısız olduklarında sabah nerde toplandılar, söyledikleri yalanlar nasıl kısa sürede ortaya çıktı hepsi iddianame de var. Bütün bunları anlatan detaylı bir belgesel planlıyoruz." dedi. Eren ayrıca, 15 Temmuz gazileriyle ve şehitlerin yakınları ile 15 dakikalık röportajlar yaptıklarını da hatırlarak, “100 bölümlük belgesel yayınlanmaya devam ecek" ifadelerini kullandı.

TRT World mazlumların sesi olacak

TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, TRT World'un bu yıl itibariyle dünyanın farklı noktalarına yayın yapan uydu ve platformlarda yer almaya başladığını hatırlattı. Eren, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kanalın tanıtım gecesinde 'TRT World'dan devletin resmî bülteni olmasını asla beklemiyoruz" demişti. TRT World ile mazlum coğrafyanın sesi olacağız. Bizler, mikrofonu konuşturulmayanlara uzatıyoruz. TRT World'un, İslam ülkeleri başta olmak üzere izleyenlerde çok güzel bir algısı var. Kanalın bütçesi de öyle abartıldığı gibi değil" şeklinde konuştu.

TRT Arapça köprü görevi üstlenecek

TRT Arapça'ın bu yıl farkındalığının hissedileceğini vurgulayan Eren, “TRT Arapçayı yeniden yapılandırıyoruz. TRT Arapçada daha çok Arap dünyası ile ortak yanlarımızı ortaya çıkaracak programlar yapacağız. Bir köprü vazifesi görecek. Ortak yemek, müzik programları yapacağız. TRT Arapça, hem haber ve hem de eğlenceyi birlikte içeren ama ciddi ağırlığı olan bir kanal olacak" dedi.

En fazla TRT Çocuk izleniyor

TRT Çocuk kanalının hak ettiği övgüyü almadığından yakınan Eren, “Bu kanalda çalışan arkadaşların hepsi bir kahraman. İlk yüzde her gün en az 15 tane programı var. Bu kanalımız Türkiye'deki animasyon sektörünü tek başına ayakta tutuyor. Reklam olmadığı için aileler de seviyor" dedi. Eren TRT belgesel kanalının da Ekim ayından sonra uluslararası standartta bir belgesel kanalı müjdeledi.

Kaynak: TRT Haber