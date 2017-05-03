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03 Mayıs 2017 Çarşamba

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TİKA'dan Priştine Belediyesi Süt Üreticilerine Destek

TİKA Kosovalı çiftçileri kalkındırmaya yönelik olarak başlattığı “Tarımsal Kalkınma Programı” devam ediyor.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 10:47
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TİKA'dan Priştine Belediyesi Süt Üreticilerine Destek



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) Kosovalı çiftçileri kalkındırmaya yönelik olarak başlattığı “Tarımsal Kalkınma Programı” devam ediyor.

Mamuşa’da 45 Türk çiftçiyi, Mitroviça’da 27 Arnavut çiftçiyi modern tarım alet ve makineleri ile intansif tarıma geçirerek kaliteli tarımsal üretimi çiftçi birlikleri ile arttırmaya ve sosyal dayanışmanın oluşmasına destek oluyor. Kosova’nın güneybatısında Reçana Bölgesinde 100 Boşnak çiftçinin aile ekonomilerine et ve süt verimi yüksek simental gebe düve desteği ile katkı sağlayan TİKA Priştine’de en az 3 baş süt ineği olan 70 süt üreticisi aileye 70 süt sağma makinesi ve 210 adet bidon (her aileye 30’ar litrelik üçer adet) dağıtımı ile sütçülük sektörünün geliştirilmesine katkı sağlayarak “Tarımsal Kalkınma Programı” hedeflerini gerçekleştiriyor.

Süt sağma makinelerinin dağıtılmasıyla birlikte hayvan sağlığına zarar vermeden kısa sürede sütün tamamının sağılarak 30 litrelik bidonlarla süt toplama merkezlerine hijyenik koşullarda taşınması ayrıca sağlıklı ve verimli süt üretiminin gerçekleştirilmesiyle ailelerin gelirlerinin ve süt üretim kapasitesinin artması sağlanacak.

TİKA’nın Kosova’da uyguladığı Tarımsal Kalkınma Programı kapsamında gerçekleştirilen projeler çerçevesinde toplumlar ve çiftçiler arasında sosyal ve beşeri dayanışma sağlanarak kaliteli üretim ve yüksek gelir ile kırsal alanlarda istihdamın artması ve Kosova’da kalıcı dostluk ve barışın sağlanması amaçlanıyor.

Dağıtım törenine T.C. Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Priştine Belediyesi Başkanı Shpend Ahmeti, TİKA Priştine Koordinatörü Necip Özay Özütok ile çok sayıda süt üreticisi katıldı.

T.C. Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç konuşmasında “70 süt üreticisi aileye süt sağma makineleri ve süt bidonları armağan ediyoruz. Türkiye’nin Türk halkının Kosova halkına sevgimizin dostluğumuzun kardeşliğimizin bir tezahürü olarak kabul ediniz” dedi. Büyükelçi Kılıç, çiftçileri kutlayarak bu projenin aile ekonomilerine, ülke ekonomisine, hayvancılığın ve istihdamın geliştirilmesine katkıda bulunmasını umduklarını belirtti.

Priştine Belediye Başkanı Ahmeti, Türkiye Devleti tarafından böyle güzel bir desteğin çiftçilere sunulmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Ahmedi, söz konusu desteğin ülke kalkınmasına yönelik olmasının kendisini daha fazla memnun ettiğini kaydederek, Türkiye kurumları ile gelecekte de işbirliklerinin devam etmesini diledi.

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