



Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'nın merkezinde bulunan ve ülkenin önemli sembolleri arasında bulunan Podgoritsa Saat Kulesi’nin restorasyonunu ve çevre düzenlenmesini kapsayan işbirliği protokolü, TİKA, Podgoritsa Belediyesi ve Karadağ Kültür Varlıkları Koruma İdaresi arasında Belediye gününde imzalandı.

İmza törenine Türkiye Cumhuriyeti Karadağ Büyükelçisi Serhat Galip, Podgoritsa Belediye Başkanı Slavoljub Stıjepovic, Karadağ Kültür Varlıkları Müdürü Anastazija Miranovic ve birçok davetli katılım gösterdi. Hacı Mehmed Paşa Osmanagiç tarafından 17. yüzyılın sonlarında yaptırılan Saat Kulesi, Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’daki nadir Osmanlı eserlerinden biri olarak bugün de dimdik ayakta duruyor. Kentin simgesi olarak gösterilen ve tarih boyunca olduğu gibi bugün de insanların buluşma, tanışma yeri olan 16 metre yüksekliğindeki Saat Kulesi, 20. yüzyılın ortalarına kadar Podgoritsa’daki en yüksek yapıydı. Tamamen taştan yapılan dört kenarı, üst kısmında dört penceresi ve saat bulunan Saat Kulesi, iki dünya savaşında da yoğun bombardımana maruz kalan kentte, ayakta kalmayı başaran nadir tarihi eserlerden biri olma özelliğini taşıyor.

Bugün devlet koruması altında olan, döneminin en yüksek yapısı olan ve Venedik’ten getirilerek kulenin üst kısmına yerleştirilen saat arıza nedeniyle artık doğru zamanı göstermese de Saat Kulesi Podgoritsalı’ların gözünde büyük bir öneme sahip olmaya devam ediyor. Protokol töreninde Podgorica Belediye Başkanı Stijepovic Podgorica'nın TİKA ile birçok alanda son derece iyi bir işbirliği içinde olduklarını kaydederek, Saat kulesinin dinler arası hoşgörünün sembolü olduğunu vurgulayan Stijepovic, "Eskiden öyleydi, şimdi de öyle. Saat kulesi daha güzel bir ışıltıyla parlayacak" diye konuştu.

Proje kapsamında, Hacı Mehmet Paşa Osmanagiç tarafından inşa edilen tarihi Osmanlı Saat Kulesi korunma altına alınarak turizme açılması ve saat kulesinin bulunduğu meydana çevre düzenlemesi yapılarak bölgenin bir yaşam alanı haline getirilmesi planlanıyor. Restorasyon çalışmalarına 2017 yılında başlanması düşünülen proje ile bölge hem turistlerin uğrak noktası haline gelecek hem de Karadağ ile ortak kültürel mirasımız olan tarihi saat kulesi gelecek nesillere aktarılacak.