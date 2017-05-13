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13 Mayıs 2017 Cumartesi

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TİKA, Bosna Hersek’teki Projelerinin Açılışlarını Yaptı

Bosna Hersek’te çeşitli temaslarda ve açılışlar gerçekleştirmek üzere bulunan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ve beraberindeki heyet Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)’nın Bosna Hersek’te yeni hizmet binası ve TİKA tarafından yeniden inşa edilen Foça Hünkar Camisi’nin açılışlarını gerçekleştirdi.

13 Mayıs 2017 Cumartesi 12:42
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TİKA, Bosna Hersek’teki Projelerinin Açılışlarını Yaptı

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, resmi ziyaret için özel uçakla geldiği Saraybosna'da ilk olarak hükümet binasına geçti. Burada Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile görüştü. Daha sonra TİKA'nın yeni hizmet binasının açılışını yapan Kaynak, hizmet binasını gezdi ve TİKA Saraybosna Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı'dan Bosna Hersek'te yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Açılışa TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut Çevik, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Skaka ve diğer davetliler katıldı. Başbakan Yardımcısı Kaynak ve beraberindeki heyet Bosna Hersek temasları kapsamında TİKA tarafından yeninden inşa edilen Foça Hünkar Camisi’nin açılışını gerçekleştirmek üzere Foça’ya hareket etti.

Bosna Hersek'in Foça kentinde bununan ve 1992'de Sırplar tarafından yıkılan Foça Hünkar Camisi, TİKA tarafından inşa edilerek yeniden ibadete sunuldu. Başbakan Yardımıcısı Veysi Kaynak, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Osmanlı Devleti’nin bu bölgeye 500 yıl adaletle ve başka hiçbir milletin dinine, inancına, kültürüne müdahale etmeden hükmettiğini söyledi. Osmanlı Devleti’nin Balkanlar'da hüküm sürdüğü 500 yıl boyunca Foça’ya da büyük önem verdiğini kaydeden Kaynak, "Osmanlı, Balkanlar'da okullar, camiler, medreseler, farklı dinlere ait ibadet yerleri ve çarşılar inşa etti. Bu açılışı yapılacak Foça Hünkar Camisi de 2. Beyazıt tarafından yaptırılan ve sonra Bosna’ya gaddar ve zalimce saldıranlar tarafından tahrif edilmiş bir camidir." diye konuştu.

Kaynak, bugün dünyanın içinde bulunduğu sıkıntılı dönemde en çok Aliya İzzetbegoviç gibi liderlere ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, İzzetbegoviç’in sadece Boşnakların değil Türk halkının da kahramanı olduğunu anlattı. İzzetbegoviç’in siyasetle ahlakı, devletle adaleti, savaşla hukuku ve hatta savaşla merhameti birleştiren nadir insanlardan biri olduğuna işaret eden Kaynak, Aliya’nın hem devlet hem düşünce hem de bir ilim ve fikir adamı olduğunu ifade etti. Dünyanın pek çok yerinde masum insanların kanı akarken İzzetbegoviç’in savaş dönemindeki tutumunun herkese, her millete örnek olması gerektiğini kaydeden Kaynak, Bosna halkının savaş döneminde hiçbir çocuğa, kadına ve kiliseye saldırmadığını, kötü bir muamele yapmadığını dile getirdi.

Kaynak, savaş döneminin geride kaldığını belirterek, şöyle konuştu: "Bosna’da barış hakim oldu, huzur hakim oldu. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak Bosna’daki barışın, huzurun sürmesi için her türlü desteği vermeye gayret ediyoruz. Gerek TİKA ile gerekse Vakıflar Genel Müdürlüğü vasıtasıyla bölgedeki bütün eserleri yeniden imar ediyoruz. Şu anda Bosna’da TİKA tarafından 44 yeni proje yürütüyoruz. Eğitim projeleri, sağlık projeleri, kültürel iş birliği ve bunun gibi restorasyonlar olmak üzere gerçekten önemli işler yapmaya gayret ediyoruz."

Türkiye tarafından yapılan çalışmalarda desteğini esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Kaynak, "Bu çalışmaları yaparken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Balkanlar'ı, Bosna’yı Anadolu’dan asla ayrı görmeyerek bu çalışmaları yapıyoruz. Türkiye olarak bu bölgede olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzzetbegoviç savaş yıllarında temellerine kadar yıkılan caminin yeniden inşa edilmesinden, dinin ışığına, kültüre ve etrafında yaşayan insanların kaderine şahitlik etmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. "Caminin inşasında fedakar Türk kardeşlerimizin büyük katkısı var." diyen İzetbegoviç, "Ufak ama gururlu bir milletin köklerini kurutmaya çalışan caniler tarafından yıkılan Hünkar Camisi, Boşnaklar sayesinde küllerinden doğdu." şeklinde konuştu. Bir anda yıkılan yapıların yeniden inşa edilmesinin onlarca yıl sürmesinin acı verici olduğunu belirten İzetbegovic, "Yapanlar, yıkanlardan güçlüdür. Foça camilerinin yalnızca dört bir yana savrulmuş Foçalıların manevi yuvaları değil, Bosna Hersek birliğinin onarılması adına yapılmış birer yatırım olduğuna inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ise Foça’nın en güzel camilerinden biri olan Hünkar Camisi’nin onarılıp yeniden açılmasının, tüm bölge Müslümanlarını mutlu ettiğini, yüzlerine gülümsemeyi geri getirdiğini söyledi. Atalarının, geçen milenyumun ortalarından İslam ile tanıştığını ve o günden sonra hayatlarına Müslüman olarak devam ettiklerini anımsatan Kavazovic, "Arkalarında çok önemli eserler bıraktılar. Köprüler, camiler, okullar inşa edip kiliseleri ve manastırları onardılar." ifadelerini kullandı. Son beş asırda, bu coğrafyada farklı devletlerin, hükümdarların ve politikaların gelip geçtiğini belirten Kavazovic, "Her zaman diğer tarafa baskın olmak isteyenler vardı ama halklar, birbirine saygı göstererek kendi dinine bağlı kaldı." dedi. Kavazovic, Hünkar Camisi’nin yeniden inşa edilmesine yardım eden başta Türkiye olmak üzere herkese teşekkür etti. Kaynak, konuşmaların ardından Foça Hünkar Camisi’nde cuma namazı kıldı. Foça Belediyesini de ziyaret eden Kaynak, daha sonra kentten ayrıldı. Foça'daki tarihi caminin açılışına, Başbakan Yardımcısı Kaynak'ın yanı sıra TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut Çevik, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, TİKA Saraybosna Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı ve diğer ilgililer katıldı.

Foça'daki temaslarının ardından başkent Saraybosna'ya geçen Kaynak, burada Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegovic'in kabrini ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Kaynak ve beraberindeki heyet daha sonra tarihi Başçarşı'yı gezdi. Burada şehri ziyaret eden Türk turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Veysi Kaynak, fotoğraf çektirdiği vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Başçarşı'da bulunan tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'ni de ziyaret eden Kaynak, Bosna Hersek'te uzun süre Osmanlı'nın sancak beyliğini yapan Gazi Hüsrev Bey'in türbesinde dua etti. Veysi Kaynak, sabah saatlerinde başladığı Bosna Hersek ziyareti kapsamında, Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile görüştü, ardından TİKA’nın Saraybosna'daki yeni ofisinin ve yapımı TİKA tarafından tamamlanan Foça'daki Hünkar Camisi'nin de açılışını yaptı.

 

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