Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Sırbistan’ın Kosova’ya yönelik tahriklerinin, Kosova’nın bölünmesini hedefleyen eski oyunların bir parçası olduğunu belirtti.

“Sırbistan sırtını Rusya’ya yaslıyor. Rusya tarafından tahsis edilen bir trenin Belgrad’tan Kosova’ya yol alması, Sırbistan’nın , Rusya’nın yardımını hesaba kattığını gösteriyor. Hiç bir şey rastlantı değildir. Her şey planlanmış” şeklinde medyalara açıklama yapan Cumhurbaşkanı Thaçi, Sırbistan’ın savaş ile tehdit etmesinin, önce Kosova’nın kuzeyinin ilhak edilmesi, ardından da Kosova’nın bölünme senaryosunun ispatı olduğunu vurguladı.

”Kosovalı Sırplara en büyük tehdit, Sırbistan’ın Kosovalı Sırpları kendi amaçları için kullanmasıdır” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Thaçi, Sırbistan’ın amaçlarına ulaşması için Kosovalı Sırpları feda etmeye hazır olduğunu kaydetti.

“Thaçi, Sırbistan savaşa çağrı yaparken, Kosova barışa çağrı yapıyor” dedi.

Kaynak: Kosovaport