Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Sırbistan'ın önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Biz de elimizden geldiği kadar, iş adamlarıyla beraber Türkiye olarak buraya yatırım yapma gayreti içerisindeyiz. Bu ilişkilerin gittikçe çok daha üst seviyeye geleceğine ben şahsen yürekten inanıyorum." dedi.

Fakıbaba, Türkiye-Sırbistan Tarım İş Forumu'na katılmak üzere geldiği Belgrad'da, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Başbakan Ana Brnabic ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic ile görüştü.

Temaslarının ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Fakıbaba, misafirperverlikleri için Sırp makamlarına teşekkür ederek, "Çok faydalı olacağına inandığımız görüşmeler oldu." dedi.

Fakıbaba, Türkiye-Sırbistan Tarım İş Forumu'nun amaçlarından birinin de yakın zamanda Sırbistan'a gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin hazırlıklarını yapmak olduğunu ifade etti.



İki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün çok daha ileriye gittiğini görmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Fakıbaba, "Sırbistan, önemli bir ülke. Biz de elimizden geldiği kadar, iş adamlarıyla beraber Türkiye olarak buraya yatırım yapma gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

Fakıbaba, iş adamlarının da bu isteğe sahip olduğunu gördüklerini ifade ederek, "Bu ilişkilerin gittikçe çok daha üst seviyeye geleceğine ben şahsen yürekten inanıyorum." dedi.

Sırp mevkidaşı Branislav Nedimovic ile bugün imzaladıkları Eylem Planı'na da değinen Fakıbaba, bu konuda çalışmaların yapılıp iki ülkenin cumhurbaşkanı ve başbakanları ile görüşüleceğini ifade etti.



Fakıbaba, bugün bir araya geldiği Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Başbakan Brnabic'i Türkiye'ye karşı son derece samimi bulduğunu söyleyerek, "Bu karşılık dostluk ve iyi ilişkinin devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

Halkbank Sırbistan'daki Şube Sayısını Artıracak

Türkiye-Sırbistan Tarım İş Forumu'nun sponsoru Halkbank'ın Genel Müdürü Osman Arslan da iki yıldır faaliyet gösterdikleri Sırbistan'da 31 şubeleri olduğunu ifade ederek, Türk iş adamlarının Sırbistan'a yapacağı yatırımlarla bankanın da buradaki etkinliğinin artacağını söyledi.

Arslan, bankanın Sırbistan'daki varlığını büyüteceklerini belirterek, "Halkbank, ikili ticaretin artmasında ciddi bir fonksiyon üstlenecektir." dedi.

Bankanın Sırbistan'da yeni şubeler açmayı planladığını ifade eden Arslan, Sırbistan'ın tüm büyük kentlerinde faaliyet göstermeyi hedeflediklerini kaydetti.

Fakıbaba, Belgrad'daki temasları kapsamında gün içerisinde ayrıca mevkidaşı Branislav Nedimovic ile görüştü, Türkiye-Sırbistan Tarım İş Forumu'nun açılışında iki ülkenin iş adamlarına hitap etti.

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı