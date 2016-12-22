Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de bir çözüm isteniyorsa öncelikli olarak Halep'teki durumun kontrol altına alınmasının şart olduğunu bildirerek, şunları söyledi:

"Halep'te ateşkes ve tahliye sürecinde öncelikle Sayın Putin ile art arda birçok görüşme yaptım ve bu görüşmelerle birlikte Dışişleri Bakanımızı ve Sayın Putin de kendi Dışişleri Bakanını talimatlandırmak suretiyle, onlar da bu süreci beraber takip ettiler. Ve Birleşmiş Milletler yeni Genel Sekreteri Guterres ile de bir görüşme yaptım. Uzunca yaptığımız bir görüşmede de kendilerinden destek istedim. MİT ve Dışişleri Bakanlarımız, bu noktada yoğun görüşmeler yaptılar. Gerek Rusya ile gerek İran ile gerekse bölgedeki diğer etkili unsurlarla bu görüşmeleri sürdürdüler."

"İnsani yardım noktasında her türlü desteğe hazırız' dediler"

Gelen yaralılar ve siviller için İdlib ve Türkiye'de, AFAD ile Kızılay'ın çeşitli tedbirler aldığına değinen Erdoğan, "Bu arada Sayın Merkel ile görüştüm, yaptığımız görüşmede neler yapabiliriz, bunları konuştuk. Kendileri de 'insani yardım noktasında her türlü desteğe hazırız' dediler. Temenni ederim ki bu yardım da gelir.

Az önce Sayın Obama ile uzunca bir görüşmemiz oldu. Kendileriyle yaptığımız görüşmede de sadece Suriye değil aynı zamanda Irak'taki gelişmeleri de ele aldık, Irak konusunu da görüştük. Çünkü bölgede şu anda sadece Suriye yok, aynı zamanda Irak var. Irak'ta da özellikle Telafer ve Sincar'da istenmeyen bir durum olması halinde, buradaki sorumluluğumuzun ne denli önemli olduğunu da kendilerine ifade ettim. Ve kendileri, 'Biz nasıl yardımcı olabiliriz?' dediler, ben de kendilerine nasıl yardımcı olabileceklerini ayrıca ifade ettim." diye konuştu.

"Bin 150 sivil ve yaralı tahliye edildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu saat itibarıyla takriben bin 150 sivil ve yaralının tahliye edilerek İdlib'e geldiğini bildirerek, "Ateşkes ve tahliye sürecini yakından takip etmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Tabii oradaki sayı bu kadar küçük değil, sayı çok çok büyük. Temenni edelim ki bundan sonraki süreç de tekrar bir kesintiye uğramaz." dedi.

Buna karşı alternatif olarak başka hazırlıkların yapıldığına dikkati çeken Erdoğan, Pahor ile görüşmesinde atılan diğer adımları, "AB nezdinde neler olabiliri" değerlendirme noktasında da gayet verimli bir görüşmenin gerçekleştiğini ifade etti.

Erdoğan, ayrıca "FETÖ ile alakalı neler yapılabiliri" de görüştüklerini, Cumhurbaşkanı Pahor'un da bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerini söylediğini aktardı.