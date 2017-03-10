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10 Mart 2017 Cuma

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T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Görüştü

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

10 Mart 2017 Cuma 15:10
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T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Görüştü

 

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin yapacakları görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Bölge Sorunlarını Etraflıca Ele Alacağız”

Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantılarına ara verilme sürecinin yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl Dünya Enerji Kongresi'nde Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldiklerini hatırlattı ve bugün yaşanan süreci tetiklemesi bakımından o kongrenin hayırlı bir kongre olduğunu söyledi.

Türkiye ile Rusya arasında enerji noktasındaki iş birliğinin çok farklı olduğuna, petrol ve doğal gazda Rusya’yla bu sürecin aratarak devam ettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Türk Akımı ve Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ndeki çalışmaların hızla normalleşme süreci içerisinde sürdüğünü vurguladı ve şunları kaydetti: “Ekonomik, ticari, askerî, savunma sanayine yönelik birçok alanda atacağımız adımlar, bugünkü ÜDİK toplantımızın ana başlıklarını teşkil edecektir. Bölge sorunlarını da etraflıca ele alacağımız bu ÜDİK toplantısı, ülkelerimizin bu süreçteki etkinliğini daha da artıracaktır.”

Rusya Lideri Putin: “İlişkilerimizin Hak Ettiği Seviyeye Çıkması İçin Aktif Bir Biçimde Çalışıyoruz”

İki ülke ilişiklerinin yüksek bir tempoda iyileşmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin de ÜDİK formatında son görüşmelerinin 2014'te gerçekleştiğini hatırlattı ve "Bu sürede çok gelişmeler oldu. Türkiye-Rusya ilişkilerinin ülkelerimize yakışır bir seviyeye ulaşabilmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin değerlendirmesine şöyle devam etti: “Son zamanlarda Suriye dâhil olmak üzere dünyadaki krizleri çözmek için aktif bir biçimde çalışmaya devam ediyoruz. Rusya ve Türkiye, askerî ve istihbarat kurumları seviyesinde iyi ve etkili ilişkiler kurdu. İlişkiler hızlı şekilde onarılıyor. Moskova böyle olduğu için çok memnun. İlişkilerimizin hak ettiği seviyeye çıkması için aktif bir biçimde çalışıyoruz. Rusya ve Türkiye askerî ve istihbarat makamları arasında böyle yakın iş birliği kurulacağını kimse beklemiyordu."

Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin de yeniden düzene girdiğine dikkat çeken Rusya Devlet Başkanı Putin, “Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’a bu konuyla ilgili dün bilgi vermiş, ikili ticari ilişkilerin yeniden normalleşmesi için atılmakta olan adımları görüşmüştü” dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin yatırım birliği ve büyük kapsamlı projelerin gerçekleşmesi için hazırlıkların devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin bu değerlendirmelerinin ardından baş başa görüşmeye geçti.


Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı

 

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