Rusya’nın Soçi kentinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Devlet Başkanlığı Rezidansında bir araya geldi.

Gerçekleştirecekleri baş başa görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, kısa birer selamla konuşması yaptı.

“Üzerimizde Önemli Sorumlulukların Olduğu Bir Dönemi Yaşıyoruz”

Rusya Devlet Başkanı Putin’e buluşma dolayısıyla teşekkürlerini ifade ederek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki gerek ikili ilişkileri gerekse bölgesel sorunları etraflıca ele alma imkânı bulacaklarını ifade etti ve “Üzerimizde önemli sorumlulukların olduğu bir dönemi yaşıyoruz. İnanıyorum ki Rusya ve Türkiye'nin burada atacağı adım, bölgenin kaderini değiştirecektir” diye konuştu.



Rusya Devlet Başkanı Putin: “Türkiye-Rusya İlişkileri Özel Bir Karaktere Sahip”

Rusya Devlet Başkanı Putin de Türkiye-Rusya ilişkilerinin özel bir karaktere sahip olduğunu dile getirerek, “Davetimizi kırmayıp Soçi’ye geldiğiniz için teşekkür ederiz. İlişkilerimiz tam olarak anlaştığımız şekilde gelişmeye devam ediyor. Çalışma ortamında bir araya geldiğimiz bu görüşmede, ikili konular ve Suriye başta olmak üzere güncel konuları değerlendirme imkânı yakalamaktan memnunum” dedi.

“Sayın Cumhurbaşkanı sizinle görüşme trafiğimiz, Türk-Rus ilişkilerinin tam normalleşme süresini tamamladıktan sonra çok özel bir karaktere sahip olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır. Rusya’ya hoş geldiniz” ifadelerini kullanan Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye’deki anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sonuçlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Rusya Devlet Başkanı Putin, sonucun Türk-Rus ilişkilerinin gelişmesini olumlu etkileyeceğini söyledi ve “Çünkü sizinle beraber alacağımız kararların büyük bölümü stratejik öneme sahip olduğundan parlamentolarımızın onayını gerektiriyor” diye ekledi.



Görüşmede Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan hazır bulunurken, Rus heyetinde ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov yer aldı.

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı