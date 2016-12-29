Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmî bir ziyarette bulunan Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Taçi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Taçi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde düzenlenen resmî törenle karşıladı. Törende, her iki ülkenin millî marşlarının çalınmasının ardından Kosova Cumhurbaşkanı Taçi, tören kıtasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek, görüşmelerine ve gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.



Türkiye’nin köklü, tarihî, kültürel ve beşeri bağlarının bulunduğu Kosova’nın, Türk milletinin gönlünde müstesna bir yeri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağımsızlığını kazanmasının ardından Kosova’yı her alanda destekleyen, Kosova’nın meselelerini kendi meselesi olarak gören yegâne ülkenin Türkiye olduğunu ve bugüne kadar çeşitli kurum ve kuruluşları aracılığıyla Kosovalı kardeşlerini desteklediğini söyledi.

Türkiye’nin, NATO gücü bünyesindeki askerleriyle Kosova’nın güvenliğine destek verdiğine ve bu desteğini sürdürdüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ortak gayretlerimiz neticesinde Kosova bugün, uluslararası toplumun güvenilir bir ortağı ve bölgesinde istikrarın teminatıdır. Kosova’nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliği bizim için tartışılmazdır. Kosova’yı hâlihazırda 113 ülke tanımış durumdadır. Bu sayının artması için ilgili ülkeler nezdinde çabalarımız sürüyor” diye konuştu.

“FETÖ Faaliyet Gösterdiği Tüm Ülkeler İçin Büyük Bir Tehdit”

Kosova Cumhurbaşkanı Taçi ile yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmelerde iki ülke arasındaki siyasi, ticari ve ekonomik konuları değerlendirdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun yanı sıra 15 Temmuz hain darbe girişimini, FETÖ ile mücadeleyi ve bu mücadelede dost ülkelerden beklentileri konuştuklarını ifade etti.



FETÖ terör örgütünün en yoğun örgütlenme ağına sahip olduğu ülkenin Kosova olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Şunun altını bir kez daha çizmek isterim: FETÖ, PKK, YPG, DHKP-C ve DEAŞ gibi katil sürülerinin bizim nazarımızda hiçbir farkı yoktur. Bunlarla mücadeleyi hem yurt içinde, hem yurt dışında kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Cinayetlerin, dökülen masum kanların hesabını hukuk içinde mutlaka soracağız. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar, terör örgütlerinin elebaşlarının, militanlarının peşlerini asla bırakmayacağız. Çünkü hain her yerde haindir, terörist her yerde teröristtir. FETÖ sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdittir.”

“Maarif Vakfı Aracılığıyla, Çok Daha Kaliteli Bir Eğitim-Öğretim Verilecek”

15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananların bu korkunç gerçeği açık ve net ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Maarif Vakfı kuruluşundan bu yana geçen kısa sürede Afrika’dan Asya’ya kadar birçok bölgede çalışmalar yürütüyor. FETÖ’nün gerçek niyetinin farkına varan ülkeler de evlatlarını, genç nesillerini bu yapının elinden çekip almaya başladılar. İnşallah bu süreç artarak devam edecektir. Bu konuda Kosovalı kardeşlerimizin gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum” dedi.



Şu andaki mevcut müfredat, mevcut eğitim-öğretim anlayışından çok daha kaliteli bir eğitim-öğretim anlayışını Maarif Vakfı aracılığıyla, Kosova’daki muadilleriyle birlikte el ele vererek yapabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda Kosovalıların endişeye kapılmamasını istedi.

“Kosova’daki Yatırımlarımız 350 Milyon Dolara Ulaştı”

Kosova’nın Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme yolunda attığı adımları memnuniyetle karşıladıklarını, Priştine-Belgrad diyalog sürecini desteklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova’nın kalkınması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İş adamlarımızın bu ülkeye yatırım yapmasını her zaman teşvik ettik, ediyoruz. Ülkemizin Kosova’daki toplam yatırımlarının miktarı 350 milyon dolara ulaşmıştır. Türk müteşebbisleri, bankacılık, sigorta, sağlık, gıda, üretim, inşaat, ulaşım ve tekstil gibi pek çok alanda faaliyet gösteriyor. Bu firmalarımız şu an itibariyle 10 bin Kosovalıyı istihdam ediyor. İkili ticaret hacmimiz ise, bu yılın ilk 10 ayında 221 milyon dolar oldu. Yeterli görmediğimiz bu rakamı çok daha yukarılara taşımakta kararlıyız.”



Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 2013 yılında iki ülke arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının iç onay sürecinin geçen yıl Türkiye’de tamamlandığını hatırlattı ve Kosova’daki onay sürecinin de bir an önce tamamlanması konusunu da bugün mevkidaşı ile görüştüklerini aktardı.

“İki Toplum Arasındaki Dayanışmayı Artıran Kültürel Etkinlikler Düzenlendi”

İki ülkenin ticari hedefleri açısından bir dönüm noktası olacak gördüğü bu anlaşma ile ilgili kısa sürede sonuç almayı ümit ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelere yer verdi: “Kosova’daki Türk toplumu ve Türkiye’deki Kosova kökenli vatandaşımız da iki ülke arasında bir insani köprü vazifesi görüyor. Aynı şekilde Kosova’daki Arnavut kardeşlerimizle Türkiye’deki Arnavut kardeşlerimiz yine bir köprü vazifesi görüyor. Dolayısıyla bir çift dikiş bir dayanışma burada söz konusu. Bunu çok daha güçlendirerek devam ettirmemiz lazım. 2016 senesi Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımızca Kosova Yılı ilan edilmişti. Başkanlığımızın öncülüğünde bu yıl boyunca iki toplum arasındaki muhabbeti, dayanışmayı, kaynaşmayı artıran birçok kültürel etkinlikler düzenlendi. Şimdi Sayın Başkanın ziyaretiyle bu süreci taçlandıracağımıza inanıyorum ve ben bu resmî ziyaretin yaptığımız görüşmelerin iki ülke kardeşliğini daha da perçinlediğini düşünüyorum.”



Kosova Cumhurbaşkanı Taçi’ye ve heyetine ziyaretleri için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını, yapılan ziyaretin her iki ülke için de hayırlara vesile olması temennisiyle tamamladı.

Kosova Cumhurbaşkanı Taçi: “Türkiye’de Terörist Kimse, Kosova İçin De Teröristtir”

Türkiye’de bulunuyor olmaktan duyduğu mutluluğu ve memnuniyeti ifade ederek açıklamasına başlayan Kosova Cumhurbaşkanı Taçi konuşmasında, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek şu görüşlere yer verdi: “Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye’de terörist kimse Kosova’da da teröristtir, Kosova için de teröristtir. Ve bu konuda hiçbir tavizimiz yoktur, ismi ne olursa olsun terörist teröristtir. İster Ankara’da, ister İstanbul’da, ister Priştine’de, ister Brüksel’de olsun, Berlin, Paris, New York’ta, Washington’da her yerde terörist teröristtir. Kosova teröre karşı kurulan koalisyonun bir parçasıdır ve bu savaşa aktif olarak katılıyoruz.”



Ortak basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmî akşam yemeği verdi.





Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı