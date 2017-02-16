Katar resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere ülkenin başkenti Doha’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al-Sani ile bir araya geldi.

Katar resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere ülkenin başkenti Doha’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al-Sani ile bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al-Sani'nin tören kıtasını denetlemelerinin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Katar Emiri Al-Sani tarafından onuruna verilen öğle yemeğine katıldı.