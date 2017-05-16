Çin’in başkenti Pekin’deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Vaşington’da bulunuyor.

Vaşington Andrews Hava Üssüne gelişinde yetkililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra konaklayacağı Blair House’a geçti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti süresince konaklayacağı Blair House'a gelişinde kentteki Türkler ve diğer vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Erdoğan, Blair House'a gelişinde kendisini caddede bekleyen kentteki Türkler ve diğer vatandaşlar tarafından karşılandı. "Türkiye'yi seviyoruz", "PKK-YPG/PYD-DEAŞ terörünü durdurun", "2,7 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yaptığınız için teşekkür ederiz", "İslamofobiye karşı bir araya geldik" yazılı pankartlar ve Erdoğan posterleri taşıyan grup, Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu.



Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile baş başa görüşme gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyareti çerçevesinde sivil toplum ve düşünce kuruluşları ile iş dünyası temsilcilerini de ayrı ayrı kabul etmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ABD ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Millî Savunma Bakanı Fikri Işık eşlik ediyor.



Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı