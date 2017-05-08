Türkiye Cumhuriyeti 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün vefat eden babası Ahmet Hamdi Gül için Kayseri'de cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı.
11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül, Kayseri'de tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybetti.
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