Suudi Arabistan'daki ikinci gözaltı dalgası başladı.
Suudi kaynaklar, gözaltına alınanlar arasında 2011'de ölen Veliaht Prens Sultan bin Abdulaziz'in yakınlarının da bulunduğunu söyledi.
Alınan bilgiye göre, bürokrasi ve özel sektörden alt düzey yöneticiler de gözaltına alınan isimler arasında.
Onlarca prens, devlet çalışanı ve iş adamı, Cumartesi günü başlayan ilk dalgada gözaltına alınmıştı.
Gözaltındaki kişilerin, Riyad’daki 5 yıldızlı otellerde tutulduğu ifade ediliyor. TRT
Türkiye’nin, Arnavutluk ve Kosova’yla Yapılan...
Yıldırım Pence Görüşmesi: İki Ülke Arasında...
Suudi Arabistan'da İkinci Gözaltı Dalgası...
2017’te Bosna Hersek’ten 35 Bin Kişi Göç...
Bulgaristan'da 'Türklere Azınlık Statüsü'...
Bursa'da Fabrika Kazanı Patladı
Türkiye’de Sırbistanlı Polislere Eğitim...
Erdoğan ile Putin 13 Kasım’da Bir Araya Geliyor
Yorumlar