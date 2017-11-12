



Suudi Arabistan'daki ikinci gözaltı dalgası başladı.

Suudi kaynaklar, gözaltına alınanlar arasında 2011'de ölen Veliaht Prens Sultan bin Abdulaziz'in yakınlarının da bulunduğunu söyledi.

Alınan bilgiye göre, bürokrasi ve özel sektörden alt düzey yöneticiler de gözaltına alınan isimler arasında.

Onlarca prens, devlet çalışanı ve iş adamı, Cumartesi günü başlayan ilk dalgada gözaltına alınmıştı.

Gözaltındaki kişilerin, Riyad’daki 5 yıldızlı otellerde tutulduğu ifade ediliyor. TRT