Bugün, tam 8372 masum inanın Sırp askerlerce katledildiği Srebrenitsa katliamının 22'nci yıldönümü.



Ratko Mladiç kumandasındaki Sırp ordusu 6 Haziran 1995'te başlayan kadın ve çocuk demeden en az 8372 insanı öldürdü. Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilen ve 400 Hollanda askeri tarafından korunan Srebrenitsa'da yaşanan insanlık suçu, İkinci Dünya Savaşından bu yana gerçekleşmiş en büyük inan kıyımı olarak gösteriliyor.

Bugüne kadar 6 bin 574 soykırım kurbanı Potorçari’deki şehitliğe defnedildi. Bu yıl da kimlikleri tespit edilen 70 kişi toprağa veriliyor.

Ancak kimliği tespit edilmesine rağmen defnedilmeyen 55 soykırım kurbanı bulunuyor. Çünkü toplu mezarlarda bu kurbanların kemiklerinin sadece bir kısmı bulunabildi.

Katliamın yıldönümü başta Potoçari'de bulunan anıt mezarlıkta olmak üzere dünyanın birçok yerinde düzenlenecek olan törenlerle anılacak.