



21 Ağustos’u 22 Ağustos’a bağlayan gece Bulgaristan'nın başkenti Sofya’daki Banyabaşı Camii olarak bilinen Kadı Seyfullah Efendi Camii yine saldırıya ve vandallığa maruz kaldı.

İlk verilere göre Bulgaristan vatandaşı olmayan ve akli dengesi bozuk olan bir kişi, caminin kapısının kilidini kırarak içeri girdi ve ondan sonra caminin daha birkaç pencere camlarını kırdı, ahşap korkuluklarını kırdı ve Kur’an-ı Kerim ve dini kitapları yok etti.

Polislerin yeterli derece ve zamanında olaya müdahale etmesi neticesinde saldırgan tutuklandı ve camiye daha fazla zarar vermesi önlendi.

Sofya Bölge Müftülüğü, bu saldırıyı sert bir dille kınıyor ve saldırganın cezalandırılmasını umuyor.

Bununla birlikte müftülük, profesyonellik göstererek, saldırganı tutuklayan polislere içten teşekkürlerini sunuyor.

Kaynak: Kırcaali Haber

