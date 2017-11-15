Sırp Listesi, Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile ilişkilerini askıya aldıklarını açıkladı. Kosova’daki Sırpları genel ve yerel düzeyde temsil eden söz konusu siyasi parti, alınan kararı Cumhurbaşkanına mektup ile bildirdi.

Sırp Listesi tarafından yapılan açıklamada, ilişkilerin askıya alınmasının nedeni olarak, Cumhurbaşkanı Thaçi’nin iktidar ile işbirliği, Kosovalı Sırplara yönelik adil olmayan tutumu gösterildi.

Cumhurbaşkanı Thaçi’nin Brüksel Anlaşmasına imza atmasına rağmen bu anlaşmanın uygulanması için hiç birşey yapmadığı iddia edilen açıklamada, Cumhurbaşkanının Sırp Belediyeler Birliği’nin kurulması yönünde çaba sarf etmediğine de dikkat çekildi.

Thaçi’nin yerel seçim süresince Partesh’te Sırp Listesi’ne zarar verecek çalışmalar yapması ve topluluk dillerinin kurumlarda kullanımında yaşanan sorunlar da Cumhurbaşkanı ile ilişkilerin askıya alınmasına neden olarak gösterildi.



Kosovaport