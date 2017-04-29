Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'i kabul eden Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ülkelerinde ağırlamak istediklerini ifade etti.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Vucic'in Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Sırbistan'da yürüttüğü projeleri desteklediğini belirttiği, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Sırbistan'a davet ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye ve Türk halkıyla mevcut ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulunan Vucic'in, zor zamanlarında Sırbistan'a destek olduğu için Türkiye'ye teşekkür ettiği aktarıldı.

2 Nisan'daki seçimde cumhurbaşkanı seçilen ve haziran ayı başında görevi devralacak Vucic'in, Sırbistan'ın daha çok Türk yatırımcı çekmek istediğini vurgulayarak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasını hedeflediklerini söylediği bildirildi.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Büyükelçi Bilgiç de Başbakan Vucic ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Vucic'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davetini yinelediğini ve en kısa zamanda kendilerini Sırbistan'da görmek istediklerini ilettiğini söyledi.

Görüşmede ekonomik iş birliğine de değindiklerini aktaran Bilgiç, Sırp Başbakan'ın Türk ticaret adamlarının özellikle fazla rağbet görmeyen bölgelere yaptıkları yatırımlardan büyük memnuniyet duyduğunu ve bu yatırımların ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu söylediğini dile getirdi.

TİKA'nın Sırbistan'daki faaliyetlerini de değerlendirdiklerini anlatan Bilgiç, "Vucic, TİKA'nın bütün Sırbistan'da yaptığı faaliyetlerin son derece faydalı faaliyetler olduğunu, bunlara destek verdiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Bilgiç, Sırbistan'ın bölgesel istikrar açısından en önemli ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, Vucic'e 16 Nisan'daki halk oylamasının ardından gönderdiği tebrik mesajı için teşekkürlerini ilettiğini, ayrıca cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kendisini tebrik ettiğini sözlerine ekledi.