



Almanya Başbakanı Angela Merkel, G20 Liderler Zirvesi’nin sonunda dönem başkanı olarak düzenlediği basın toplantısında, zirvede ele alınan konuları değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmesine ilişkin soru üzerine Merkel, Erdoğan’ın talebiyle görüşmenin yapıldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada tüm zirve gündemine yoğun şekilde angaje olduğunu söylemek istiyorum. Katkılarını sundu. Sığınmacılarla ilgili Türkiye'nin yaptıklarını takdir ettik. Kendisi de göç konulu müzakerede buna işaret etti."

İkili görüşmenin, derin farklılıkları bulunduğunu gösterdiğini belirten Merkel, ''Görüşmede, tutuklamalar, Türkiye’deki genel gelişmeler ve Alman vekillere İncirlik’e ziyaret izni verilmemesi konuları gündeme geldi. Bu konularda büyük görüş ayrılıkları bulunduğunu gördük.'' dedi. TRT