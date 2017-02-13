Romanya'da cezaevindeki binlerce kişinin affedilmesini öngören tasarı ve ceza kanununda yapılacak değişiklikleri protesto etmek için başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.
Başkent Bükreş'teki "Victory" meydanında toplanan on binlerce kişi, hükümeti istifaya çağırdı ve devasa Romanya bayrağı açtı.
8 gündür Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde eylem yapan hükümet yanlısı bin kişi de söz konusu kararnameleri kınayan ve hükümet karşıtı protestolara desteğini açıkça dile getiren Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'i istifaya çağırdı.
Romanya'da 22 Ocak'ta başlayan protesto gösterilerinin ardından hükümet geri adım atmış, af ve ceza kanununda değişiklik öngören acil hükümet kararnamelerini geri çekme kararı almıştı. Kararnamelerin geri çekilmesine ilişkin karar, 6 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Ancak göstericiler, hükümet istifa edene karar gösterilere devam edeceklerini açıklamıştı.
Kaynak: TRT Haber
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