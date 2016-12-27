Romanya’da seçimlerin galibi olan Sosyal Demokrat Partinin (PSD) Başbakanlık için önerdiği Tatar Türk’ü Sevil Shhaideh, Cumhurbaşkanı Klaus İohannis tarafından veto edildi.
Romanya Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Artıları ve eksileri dikkatli bir şekilde ölçtüm ve bu teklifi reddetmeye karar verdim. PSD-ALDE koalisyonuna yeni bir teklif çağrısında bulunuyorum” ifadelerine yer verildi.
Shaaideh’in adaylığının neden reddedildiği konusunda herhangi bir gerekçe sunulmadı.
Makedonya’yla aynı gün seçime giden Romanya’da PSD %45 oy alarak birinci parti olarak çıkmıştı. Hakkındaki iki yıl tecilli hapis cezası bulunan PSD lideri Liviu Dragnea, parti olarak 52 yaşındaki Sevil Shhaideh’i önereceklerini açıklamıştı.
Shhaideh, seçilmesi halinde Romanya’nın ilk kadın ve Müslüman Başbakanı olacaktı.
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