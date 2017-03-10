



Meclis Başkanı Kadri Veseli, Kosova Silahlı Kuvvetleri’nin birkaç gün içerisinde kurulacağını söyledi. Meclis Başkanı Veseli, kararın Mecliste oybirliği ile alınacağına olan inancını dile getirirken, “Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki Kosova’nın stratejik ortakları, Kosova ve ordusuna destek sunmaya devam edecektir” dedi.

İsteklerinin, Kosova Silahlı Kuvvetleri’nin fikir birliği sağlanarak Anayasa değişikliği ile kurulması olduğunu söyleyen Veseli, “ancak Anayasal değişiklik olmadığı takdirde Kosova Güvenlik Gücü’nün orduya dönüşmesi yasa dışıdır anlamına gelmiyor. Herşey yasalara uygun olacak. Yasaya göre, Kosova Güvenlik Gücü askeri yetkiye sahip olacak. Yasa tasarısı kısa bir sürede Hükümet tarafından Meclise gönderilecek ve oy birliği ile kabul edilecektir” ifadelerini kullandı.