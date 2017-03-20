



Güney Amerika ülkelerinden Peru'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 75'e çıktığı bildirildi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonundan (IFRC) yapılan açıklamada, sel nedeniyle 70 bin kişinin evini kaybettiği belirtildi.

IFRC'nin Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü verilerine dayandırdığı açıklamaya göre, ülkeyi etkisi altına alan yağışların yol açtığı su taşkınları ve toprak kayması sonucu 75 kişi öldü. Sel nedeniyle 625 bin kişinin evleri ve ürünleri zarar gördü.

Açıklamada, IFRC'nin ülkedeki durumu Kızılhaç ile birlikte yakından takip ettiği ve yardıma hazır olduğu ifade edilerek, şiddetli yağışların en azından nisan ayına kadar devam edeceği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: TRT Haber