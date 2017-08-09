Paris'in Levallois-Perret (LEVALOUA-PERE) banliyösünde, kimliği belirsiz bir kişi aracını askerlerin üzerine sürdü.
Olayda 2 asker ağır yaralandı. Yaralı 4 askerin ise hayati tehlikesi bulunmuyor.
Polis olay yerinden kaçan aracı ve sürücüsünü bulmak için operasyonlarını sürdürüyor.
Olayın bir terör saldırı olup olmadığı yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı.
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