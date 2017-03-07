Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, DOST Birliği Koalisyonu'nun Pendik'teki Bulgaristan Seçimleri İstanbul Anadolu Yakası Koordinasyon Merkezini ziyaretinde bulundu.

Burada bir konuşma yapan Müezzinoğlu, “Bulgaristan, Batı Trakya, Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Bosna, Balkanlar bizim son 150 yıldır sıkıntılarımız olan, dertlerimiz olan, ağır bedeller ödediğimiz topraklar. Ama büyük bir millet, bu genç Türkiye Cumhuriyeti'ne, ay yıldızlı bayrağın altında bu büyük millete zor günlerde hep sırtımızı yaslayabiliyoruz” dedi.



Müezzinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye ne kadar güçlüyse Bulgaristan'daki, Makedonya'daki, Batı Trakya'daki, Bosna'daki veya Kosova'daki kardeşlerimiz kendilerini o kadar güvende ve emniyette hissediyorlar. Onun için cumhuriyetin güçlü olması, cumhurun güçlü olması ve bu anlamda dünyayla rekabet eden bir Türkiye oluşturmamız lazım. İnşallah milleti merkeze alan, milli iradeyi merkeze alan, Büyük Önderin 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünü merkeze alan ve bir vasiyet olarak kabul eden ama bir vasiyet daha var; bu büyük millete muasır medeniyet seviyesinin üzerinde yer yakışır. ve o muasır medeniyet seviyesinin üzerinde birlik-beraberlik içerisinde, güçlü bir iradeyle, milletin iradesinin güçlü olduğu bir sistemle yürüyebiliriz."