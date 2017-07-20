Eyüp Belediyesi tarafından düzenlenen Balkan Turu'nda gençler Osmanlı dönemine ait ihtişamlı ve nadide yapıları görme fırsatı buldu. Tur kapsamında Balkan ülkeleri arasında Osmanlı dönemine ait en fazla cami ve tarihi yapının bulunduğu Bosna Hersek'i gezen gençler Mostar Köprüsü önünde pankart açarak "15 Temmuz'u unutma, unutturma" dediler.

Eyüplü gençler Balkan Turu'nun dördüncü gününde Bosna Hersek'i gezmeye devam ettiler. Kosova, Makedonya ve Sırbistan'ın ardından turun son durağı olan Bosna Hersek'te gençler sabah erken saatlerde Konyits'e gittiler. Burada 4. Mehmet tarafından inşa ettirilen ve TİKA tarafından restore edilen tarihi Konyits Köprüsü'nü gezerek köprü hakkında bilgi aldılar, savaş döneminden kalan izleri gördüler. Ardından 1943'te inşa edilen ve aynı yıl Alman işgaline karşı yıkılan Neretva Köprüsü'nü ve hemen yanında bulunan, şimdilerde müze haline getirilen Neretva Tren Garı'nı gezdiler. Sonrasında ise Sarı Saltuk veya Alperenler Tekkesi diye bilinen tekkeyi ziyaret ettiler. Bu arada Osmanlı ordusunun Balkanlar'a girdiğinde ilk konakladığı ve garnizon haline getirdiği Pocitely Kalesi'ni ve köyünü dolaştılar.

Mostar Köprüsü Önünde Pankart Açtılar

Gençler akşam saatlerinde ise Bosna Hersek'in Mostar şehrini tam ortadan bölen Neretva Nehri'nin üzerinde bulunan, Mimar Sinan'ın öğrencisi olan Hayruddin tarafından inşa edilen Mostar Köprüsü'ne geldi. Eyüplü gençler burada da "15 Temmuz'u unutma, unutturma" pankartı açarak hep birlikte "15 Temmuz'u unutma, unutturma" diye bağırdılar.