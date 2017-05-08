



Kosova’da 1999 yılından bu yana görev yapan Türk askeri, Kosova halkına yönelik desteğini sürdürmeye devam ediyor.

Türk askeri, konuşlu olduğu Prizren’deki Emin Durak İlköğretim Okulu’ndaki Türk ve Arnavut öğrencilere kıyafetlerin yanı sıra satranç takımları, puzzle’lar ve benzer oyunlar ile masa tenisi takımları dağıttı. Desteklerinden dolayı Türk askerine teşekkür eden Emin Durak İlköğretim Okulu Müdürü Rahim Bekteşi de, Türk ordusunun savaştan sonra her türlü destekle Kosova halkının yanında olduklarını söyledi. Dağıtım törenine katılan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Prizren İl Başkanı ve Prizren Belediyesi Kadastro Müdürü Sencar Karamuço da desteklerinden dolayı Türk askerine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti. Hediyelerini alan Türk ve Arnavut öğrenciler de çok mutlu olduklarını söylediler. Kosova genelinde en fazla Türk öğrencinin eğitim gördüğü Emin Durak İlköğretim Okulu’nda, 300′e yakın Türk öğrenci bulunuyor. E.Tabak/Kosovaport