



Kuzey Kore, Malezya vatandaşlarının ülkeden ayrılmasını geçici olarak yasakladığını açıkladı.

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansı, Pyongyang yönetiminin, Malezya'daki Kuzey Koreli diplomatlar ve Kuzey Kore vatandaşlarının güvenliği konusunda teminat verilinceye kadar Malezya vatandaşlarının ülkeden ayrılmasını geçici olarak yasakladığını duyurdu.

Pyonyang yönetiminin bu kararı üzerine Malezya, Kuzey Koreli diplomatların ülkeden ayrılmasını yasakladı.

Yerel basında çıkan haberlere göre Malezya hükümeti, Kuzey Kore'nin bu sabah Malezya vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini geçici yasaklamasının ardından Kuzey Kore'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğinde çalışan personelin ülkeden çıkışına yasak getirdi.

Malezya İçişleri Bakanı Ahmed Zahid Hamidi, düzenlediği basın toplantısında, kararın, Pyongyang yönetiminin Malezya vatandaşlarının Kuzey Kore'den ayrılmasını engellemesine misillime olarak alındığını söyledi.

Malezya polisi de başkentte Kuzey Kore büyükelçiliğini kordon altına aldı. Emniyet güçlerinin, büyükelçiliğin bulunduğu sokağa giriş-çıkışlara izin vermediği belirtildi.

Malezya hükümeti ayrıca Asya Kupası çerçevesinde 28 Mart'ta Pyongyang'da oynanması planlanan Kuzey Kore-Malezya maçına güvenlik gerekçesiyle milli takımın gönderilmeyeceğini açıkladı.

"Vatandaşlarımızı korumak önceliğimizdir"

Bu arada Malezya Başbakanı Necip Rezak, Pyongyang yönetimine, Kuzey Kore'deki Malezya vatandaşlarının ülkeden ayrılmasına izin vermesi çağrısında bulundu.

Necip, yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkileri daha da gerilmeden Kuzey Kore'deki Malezya vatandaşlarının ülkeden ayrılmasına derhal izin verilmesini isteyerek, "Vatandaşlarımızın rehin tutulması anlamını taşıyan bu nefret uyandıran karar, tüm uluslararası hukuk ve diplomatik normları gözardı etmektedir." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'nin kararını şiddetle kınadığını ve Ulusal Güvenlik Konseyi'ni acilen toplantıya çağırdığını dile getiren Necip, barışçıl bir ülke olan Malezya'nın tüm ülkelerle dostane ilişkiler içinde olmayı arzu ettiğini söyledi ve "Vatandaşlarımızı korumak birincil önceliğimizdir. Vatandaşlarımız tehdit edilmesi halinde gerekli tüm tedbirleri almakta tereddüt etmeyeceğiz." dedi.

Malezya Başbakanı Necip, Kuzey Kore'deki Malezya vatandaşlarının güvenliği teminat altına alınıncaya kadar emniyet genel müdürüne, ülkedeki tüm Kuzey Kore vatandaşlarının Malezya'dan ayrılmalarının engellenmesi talimatı verdiğini de sözlerine ekledi.

Malezya-Kuzey Kore gerilimi

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat'ta Kuala Lumpur'daki uluslararası havalimanında uğradığı VX sinir gazlı saldırının ardından hayatını kaybetmişti.

Kuzey Kore'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Kang Chol, Malezya hükümetinin soruşturma sırasında bazı bulguları gizlediğini, Kuzey Kore aleyhine dış güçlerle işbirliği yaptığını ileri sürmüştü. Kang, bu açıklamasından ötürü Malezya Dışişleri Bakanlığa çağrılmıştı. Kang Chol, bakanlıktaki görüşmenin ardından eleştirilerine devam etmişti. Kang'ın, Kim Jong-nam cinayeti sonrası Malezya makamlarını suçlayıcı açıklamalarından ötürü yazılı özür dilemesi talebine olumlu cevap vermemesi üzerine Malezya'da "istenmeyen kişi" ilan edildiği ifade edilmişti. Kang Chol dün ülkeden ayrılmıştı.

Kuzey Kore de hafta sonu Malezya'nın Pyongyang Büyükelçisi Muhammed Nizan Muhammed'i "istenmeyen kişi" ilan ederek, 48 saat içerisinde ülkeyi terk etmesini istemişti. Malezya hükümeti, Muhammed'i istişarelerde bulunmak üzere 22 Şubat'ta ülkeye geri çağırmıştı. Malezya, bu haftadan itibaren Kuzey Kore vatandaşlarına vize uygulamasına başlanacağını da duyurmuştu.

Kaynak: TRT Haber