



Kosova’nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa’da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında, milli iradeye destek amaçlı demokrasi yürüyüşü yapıldı.

Kosova’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti İzciler Federsayonu ile Mamuşalı gençlerin katıldığı yürüyüş sonrası Mamuşa Belediyesi Başkanı Arif Bütüç, Kosova halkının her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olduğunu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi de Mamuşa halkının uyumadığını ve Türkiye devletinin bu girişimden kurtulması için dualar ettiğini söyledi.

Çanakkale Şehitliği’nden başlayan yürüyüş Mamuşa Belediyesine kadar devam etti. Burada düzenlenen törene Kosova’da KFOR Barış Gücü’nde görevli Türk subaylar da katıldı./E.Tabak - Kosovaport/