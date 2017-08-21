Bir süre önce beyin kanaması geçiren ve Türkiye’de tedavi gören Kosova’nın eski Başbakanı ve eski İçişleri Bakanı Bayram Recepi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre eski Recepi bu sabah saat 09:45’te vefat etti. Recepi’nin tedavisi bir süre Priştine Devlet Hastanesi’nde sürüyordu. Durumunun ağırlaşması üzerine tedavisine Türkiye’de devam edilen Recepi’nin, uzun süre komada kaldığı ve bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.

Mitroviça doğumlu Bayram Recepi 63 yaşındaydı.

Merhum Recepi’nin eski çalışma arkadaşı Sedat Gaşi, İstanbul’daki Kosova Konsolosluğunun yasal süreç ve belgeler için çalışma yürüttüğünü ve cenazesi yarın ülkeye getirileceğini söyledi.



Kosovaport