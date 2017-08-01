Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Priştine Belediye Başkanı Shpend Ahmeti ve İslam Birliği Başkanı Naim Ternava, ölümle tehdit edildiler. Kimliği belirsiz kişiler Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi duvarlarına ölüm tehditleri yazdılar.

Tehditlerin nedeni ise, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Priştine’de yapılması planlanan yeni cami.

Grafitiler şeklindeki ölüm tehditlerinde, “Ternava ve Türk Hashime ölüm”, “Öldürüleceksin Taliban Albin” yazdığı görülüyor.

Duvar yazılarında ayrıca, kan döküleceği ve caminin inşasına izin verilmeyeceği ifadeleri de yer alıyor.

İslam Birliği Tehditleri Kınadı

Müftü Naim Ternava, Cumhurbaşkanı Thaçi ve Priştine Belediye Başkanına yönelik ölüm tehditleri, Kosova İslam Birliği tarafından sert bir dille kınandı. Kınama metninde, bu tür tehditlerin kabul edilemez olduğu ve topluma zarar verdiği belirtildi.

İslam Birliği ve ülke kurumlarının, şiddet çağrısı yapan bireylerden etkilenmeyeceği ifade edilen kınamada, bu eylemi gerçekleştiren kişilerin Priştine halkının düşüncelerini yansıtmadığı kaydedildi.

Din ve dini yapıların her daim hoşgörü ile barışın simgeleri olduğu ifade edilerek, Priştine Merkez Camiinin de aynı olguya hizmet edeceği dile getirildi.

Diğer yandan polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Kosovaport