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10 Eylül 2017 Pazar

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Kosova’da Hükümet Kuruldu, Yeni Başbakan Haradinaj

Kosova’da 11 Haziran’da düzenlenen genel seçim ardından, Hükümet bugün düzenlenen olağanüstü meclis oturumu ile kuruldu.

10 Eylül 2017 Pazar 16:18
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Kosova’da Hükümet Kuruldu, Yeni Başbakan Haradinaj



Kosova’da 11 Haziran’da düzenlenen genel seçim ardından, Hükümet bugün düzenlenen olağanüstü meclis oturumu ile kuruldu.

Seçimlerin galibi PDK-AAK-NİSMA (PAN) koalisyonunun Başbakan Adayı Ramush Haradinaj 61 oy alarak Hükümeti kurmayı başardı.

Böylelikle Kosova’nın yeni Başbakanı Ramush Haradinaj oldu.

Muhalefet partileri, Vetevendosje, LDK ve Alternativa milletvekilleri ise oylama öncesinde salonu terk etti. Kosovaport

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