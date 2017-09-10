Kosova’da 11 Haziran’da düzenlenen genel seçim ardından, Hükümet bugün düzenlenen olağanüstü meclis oturumu ile kuruldu.
Seçimlerin galibi PDK-AAK-NİSMA (PAN) koalisyonunun Başbakan Adayı Ramush Haradinaj 61 oy alarak Hükümeti kurmayı başardı.
Böylelikle Kosova’nın yeni Başbakanı Ramush Haradinaj oldu.
Muhalefet partileri, Vetevendosje, LDK ve Alternativa milletvekilleri ise oylama öncesinde salonu terk etti. Kosovaport
Türkiye'nin Arakanlı Müslümanlara Yardımları...
Kosova’da Hükümet Kuruldu, Yeni Başbakan...
Myanmar'a TİKA Yardımlarının İlk Bölümü...
Türkiye’den Myanmar’a Bin Tonluk Yardım
BM'den Arakan Açıklaması
'Türkiye Bölgede Önemli Bir Ortak ve Hala...
2 Milyona Yakın Hacı Adayı Kutsal Topraklarda...
Kosova’da Hükümet Kurma Çalışmaları Devam...
Yorumlar