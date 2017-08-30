11 Haziran erken parlamento seçimlerini kazanan PDK-AAK-Nisma (PAN) Koalisyonu başbakan adayı Ramush Haradinaj, Kosova Meclisi kuruluş genel kurul toplantısının çok yakın bir tarihte yapılacağını belirtti.
AKR ile uzlaşmaya varıldığı haberlerine değinen Haradinaj, tüm siyasi öznelerin aralarında temaslar içinde bulunduklarını hatırlatarak, “ temaslarımızı anlaşma ile sonuçlandırmayı bekliyoruz” dedi.
AKR ile yazılı bir anlaşmanın olmadığını kaydeden AAK lideri Haradinaj, gelecek hafta başbakan olarak işbaşına geçeceğini umut ettiğini söyledi. Kosovaport
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