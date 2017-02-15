Kosova Meclisi milletvekilleri, 68 evet oyu ile Kosova Silahlı Kuvvetleri’nin kurulması kararını onayladı.

Kosova Güvenlik Kuvvetleri bakanı, milletvekilleri ve parlamento grup başkanlarının hakkında görüş bildirdikleri geniş kapsamlı tartışmaların ardından onaylanan kararla, FSK’nın, FAK’a dönüşmesi stratejisinin kabul edilmesi ve Meclise sevk etmesi için Kosova Hükümeti’ne yetki verildi.

Meclis’ten geçen kararda Kosova’nın NATO’ya üye olması yolundaki kararlılığından hareketle, Kosova Meclisi, Bakanlar Kurulu ve diğer kurumların NATO ve ABD ile Kosova Silahlı Kuvvetleri’nin yeni misyonuna uygun şekilde kapasitesinin artması için müşterek çalışması talep edildi.

Kosova Güvenlik Kuvvetleri’nin (FSK), Kosova Silahlı Kuvvetleri’ne (FAK) dönüşmesini öngören Karar Önergesi muhalefet partisi AAK milletvekili Daut Haradinaj tarafından önerildi.

Kaynak: Kosovaport