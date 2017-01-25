



Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve Başbakanı İsa Mustafa’dan oluşan Kosova heyeti ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç ile Başbakanı Aleksandar Vuçiç’ten oluşan Sırbistan heyeti arasında, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Komiseri Federica Mogherini’nin katılımıyla Brüksel’de bir görüşme gerçekleşti.

İki ülke devlet zirvesi arasında gerçekleşen bu görüşme, geçen haftalarda yaşanan tren krizinin ardından ilk görüşme olma özelliğine sahip.

Dün akşam saat 21:00’de başlayan iki ülke arasında diyalog çerçevesindeki görüşme saat 23:20’de sona erdi.

Görüşmede hangi konuların üzerinde durulduğu açıklanmadı. Tarafların diyaloga devam edilmesi konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.

Kaynak: Kosovaport