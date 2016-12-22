Kosova’nın artık resmen kendine ait telefon kodu var. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), 383 telefon kodunu resmi olarak Kosova’ya verdi.



Diyalog Bakanı Edita Tahiri tarafından yapılan açıklamada, Kosova’nın resmi olarak 383 numaralı uluslararası koda sahip olduğunu bildirdi. Bakan Tahiri, telekomünikasyon anlaşması uyarınca, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin Kosova’nın 383 telefon kodunu resmen duyurduğunu açıkladı.

Bakan Tahiri, bunun telekomünikasyon alanında tarihi bir başarı olduğunu ve Kosova’nın uluslararası varlığını güçlendirdiğini dile getirdi.

İlk arama kamu operatörü VALA’dan yapıldı. Vala Müdürü Agron Mustafa, geçiş sürecinin kolay olmayacağını belirterek, bunun için 16 ila 24 aya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Mustafa, “Kosova’da üç operatör kullanımda ve tamamen 383 koduna geçmemiz için 16 aydan 24 aya kadar bir süreye ihtiyacımız var” dedi.

Diğer yandan Mustafa, vatandaşların 2017 yılının ilk aylarında yeni telefon koduyla arama yapabileceklerini kaydetti.



Kaynak: Kosovaport