





Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 34'üncü kuruluş yıl dönümü törenlerine Solo Türk damgasını vurdu.

Girne Kordonboyundaki gösteride, Türk savaş pilotları F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken bilgi ve beceriyi nefes kesen şekilde başarıyla sergiledi.

Törenlerin ikinci gününde önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Cumhurbaşkanlığı Saray’ında tebrikleri kabul etti. Daha sonra Lefkoşa'daki tören alanına geçildi.



Törene Türkiye’den Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Ahmet Aydın, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Cumhurbaşkanlığı genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genelkurmay ikinci başkanı orgeneral Ümit Dündar ve milletvekilleri katıldı.

Lefkoşa'daki Atatürk anıtına çelenk konuldu. İstiklal marşı okundu.

Askeri geçit töreni ve mehter ekibi izleyenleri büyüledi.



Törende konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk’ünün yaşadığı haksız izolasyonların hiçbir mazeretinin kalmadığını belirterek bu izolasyonlara son verilmesi çağrısında bulundu.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm engellere rağmen geldiği noktanın gurur verici olduğunu söyledi.

TRT Haber