Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 34'üncü kuruluş yıl dönümü törenlerine Solo Türk damgasını vurdu.
Girne Kordonboyundaki gösteride, Türk savaş pilotları F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken bilgi ve beceriyi nefes kesen şekilde başarıyla sergiledi.
Törenlerin ikinci gününde önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Cumhurbaşkanlığı Saray’ında tebrikleri kabul etti. Daha sonra Lefkoşa'daki tören alanına geçildi.
Törene Türkiye’den Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Ahmet Aydın, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Cumhurbaşkanlığı genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genelkurmay ikinci başkanı orgeneral Ümit Dündar ve milletvekilleri katıldı.
Lefkoşa'daki Atatürk anıtına çelenk konuldu. İstiklal marşı okundu.
Askeri geçit töreni ve mehter ekibi izleyenleri büyüledi.
Törende konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk’ünün yaşadığı haksız izolasyonların hiçbir mazeretinin kalmadığını belirterek bu izolasyonlara son verilmesi çağrısında bulundu.
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm engellere rağmen geldiği noktanın gurur verici olduğunu söyledi.
TRT Haber
KKTC'nin 34. Kuruluş Yıl Dönümü Törenlerle...
Sırp Listesi, Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi’yle...
Erdoğan-Putin: Suriye'de Siyasi Çözüme Odaklanılmasında...
İskeçe Müftüsü Mete ve Gökçepınar İmamı...
KDTP İle PDK Anlaştı
İran-Irak Sınırında 7,2 Büyüklüğünde...
Türkiye’nin, Arnavutluk ve Kosova’yla Yapılan...
Yıldırım Pence Görüşmesi: İki Ülke Arasında...
Yorumlar