Hong Kong - Bişkek seferini yapan Boeng 747 tipi kargo uçağı Bişkek yakınlarında yerleşim birimine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 37 kişi öldü.

Bölgedeki 15 ev de yıkıldı. Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri, şu ana kadar, biri pilot 16 kişinin cesedine ulaştı.

Uçağın düşüş nedeni araştırılıyor. Kazaya, olumsuz hava koşulları ve düşük görüş mesafesinin neden olduğu sanılıyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı kaza kırım ekibinin de Kırgızistan'a gittiği bildirildi.

Kırgızistan Başbakanı Yardımcısı Muhambetkalıy Abulkaziyev, Hong Kong-Bişkek seferini yapan kargo uçağının yerel saatle 7.30 sularında Bişkek yakınlarındaki bir köye düştüğünü, kazada 37 kişinin yaşamanı yitirdiğini bildirdi.

Kaynak: TRT Haber