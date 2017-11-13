





Kosova’da Belediye Başkanlığı için 19 belediyede gidilecek ikinci turda, KDTP Prizren’de PDK ile anlaştı.

KDTP genel merkezinde düzenlenen imza törenine, PDK Genel Başkanı Kadri Veseli ve KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcılar da katıldı. İmzalar, KDTP Prizren Şube Başkanı Sencar Karamuço ve PDK Prizren Belediye Başkan adayı Shaqir Totaj tarafından atıldı.

RTK Prizren muhabiri Enis Tabak’ın verdiği bilgilere göre, PDK’nın seçimi kazanması durumunda KDTP’ye Belediye Başkan Yardımcılığı ve iki müdürlük tahsis edilecek.

PDK tarafından ayrıca, kültür merkezinin inşası vaadi de verildi.

Kaynak: Kosovaport

Foto:Enis Tabak