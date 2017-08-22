



İtalya'nın batısında, merkez üssü Ischia Adası olan ve daha önce 3,6 olduğu açıklanan depremin büyüklüğü 4 olarak revize edildi.

Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) paylaştığı bilgilere göre, sarsıntı adada en çok etkilenen Casamicciola semti yakınında 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremde arama-kurtarma çalışmalarını yürüten Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ölü sayısının bir olduğu açıklandı. Adanın Casamicciola semtinde kilise enkazı altında kalan bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

Sivil savunma yetkililerinin halen enkaz altında olan kayıp 3 çocuğu kurtarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.

Rainews24 kanalının haberinde ise yaralı sayısının 25 olduğu, bunlardan ikisinin durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Öte yandan, Başbakan Paolo Gentiloni'nin de sivil savunma birimleri aracılığıyla deprem bölgesindeki gelişmeleri yakından takip ettiği aktarıldı.

Napoli kentinin batısında kalan turistik Ischia Adası açıklarında dün yerel saatle 20.57'de (TSİ 21.57) bir yer sarsıntısı olmuştu. Deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre bir kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Ülkede geçen yıl 24 Ağustos'ta merkez üssü Accumoli olan 6 büyüklüğünde meydana gelen depremde özellikle Amatrice kasabası ve çevresindeki yerleşim yerlerinde 300 kişi yaşamını yitirmişti. TRT