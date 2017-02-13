İsveç Başbakanı Stefan Löfven’in başında bulunduğu ve hükümetin kadın bakanlarının yer aldığı bir heyet, İran Cumhurbaşkanı Hassan Rouhani'nin konuğu oldu.

İran ile İsveç arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek ve iki ülke arasında bir dizi anlaşmaların imzalanması için ülkeye giden kadın bakanlar, giyimlerine özen göstererek türban taktı.

Ziyaretin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için önemli olduğuna dikkat çeken , İran Cumhurbaşkanı Hassan Rouhani, işbirliğinin tüm potansiyeliyle yansıtılması için bankacılık alanında adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, İran ile ticari ilişkilerin yaptırımlardan öncesine nazaran daha güçlü olması temennilerini dile getirirken, hükümet olarak daha iyi ikili ilişkiler sağlamak amacıyla Tahran’a geldiklerini belirtti.

Görüşme kapsamında, diğer anlaşmaların yanı sıra İsveç’in AB İşleri ve Ticaret Bakanı Ann Linde ile İran Kadın ve Aile İşleri Bakanı Shahindokht Molaverdi arasında anlaşma imzalandı.



İsveç hükümetinde 12 kadın, 12 erkek bakan bulunuyor.