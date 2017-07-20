İstanbul'un bazı bölgelerinde etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri ve vatandaşlara zor anlar yaşatan sağanak, trafikte aksamalara da yol açtı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için şemsiye ve naylon poşetlerle korunmaya çalıştı. Kimileri ise kapalı alanlara sığındı.

Silivri ilçesinde ise yağış özellikle sahilde yürüyüş yapan kişileri etkiledi. Yağış yüzünden sahil boyunca bazı yerlerde su birikintileri oluştuğu görüldü.

Gök gürültülü yağış zaman zaman çakan şimşeklerle devam ediyor.

Yağış nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yollarda meydana gelen su birikintisi nedeniyle araçlar ilerleyemezken, bir çok araç yolda kaldı. Şehrin ana arterlerinde trafik tıkanırken, toplu taşımda da kent genelinde aksama yaşanıyor.

Şehirde birçok kavşak ve viyadük sular altında kalırken, aşırı yağış nedeniyle trafikte seyretmeye çalışan bazı metrobüslerin içine su doldu, kimi metro, metrobüs, duraklarını su bastı.



Bu arada kentte hava ulaşımında da aksamalar yaşanıyor.

Avrasya Tüneli Hizmet Vermeye Başladı

Avrasya Tüneli İşletmesi, kentte trafiğin normale dönmesinin ardından tünelin her iki yönde de hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Avrasya Tüneli İşletmesinden yapılan yazılı açıklamada, "Avrasya Tüneli her iki yönde trafiğe açılmıştır. Bağlantı yollarındaki trafiğin normale dönmesinin hemen akabinde Avrasya Tüneli tüm sistemleriyle her iki yönde yeniden İstanbullular'ın hizmetine sunulmuştur. Asya ve Avrupa yönündeki tüm geçişler kesintisiz olarak hizmete devam etmektedir." denildi.

Tünel, şiddetli yağış nedeniyle saat 10.00'dan itibaren tek yönde geçici olarak kapatılmıştı.

Hafif Metro Ve Tramvay Seferleri Durdu

Yağış nedeniyle trafikle aksamalar meydana gelirken, bazı metro seferler geçici olarak durduruldu. Sabah saat 10.00'dan itibaren M1 Hafif Metro Hattı'nda Yenikapı-Bakırköy istasyonları arasında sefer yapılamıyor. Seferler Otogar-Kirazlı/Bakırköy-Atatürk Havalimanı arasında gerçekleştiriliyor.



T1 ve T3 hatlarının tamamında sefer yapılamıyor. Taksim Metro İstasyonu Gezi Parkı çıkışı yolcu alımına kapatılırken, diğer girişlerden yolcular istasyona alınıyor.

T4, M3, M2, Füniküler, Maçka teleferik hatlarında herhangi bir sefer aksaması yaşanmazken, Eyüp-Pierloti teleferik hattında sefer durduruldu.

Metrekareye 65 Kilogram Yağış Düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte sabah 07.00 sıralarında başlayan yağış şehri etkisi altına aldı. Yağış nedeniyle belediye ekipleri alarma geçerken İtfaiye Yol Bakım Onarım Daire Başkanlığı, İSKİ, İSTAÇ ekipleri su baskını olan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Son meteorolojik verilere göre metrekareye 65 kilogram yağış düştü. Yağışla beraber rüzgarın saatteki hızı 70-80 kilometreye kadar çıktı.

Yağış Silivri, Büyükçekmece, Başakşehir, Üsküdar, Şişli, Fatih ve Bakırköy bölgelerinde etkili oldu.

Şehir merkezlerinde etkisini hafifleten yağış Karadeniz kıyısında görülüyor.

Birçok İş Yeri, Çarşı Ve İş Hanını Su Bastı

Yollarda kalan ve sahiplerince bırakılan araçların kaldırılması için ise çekiciler sevk edildi.

Kentte ulaşımda yaşanan sorunların dışında birçok iş yeri, çarşı ve iş hanını su bastı. Sağanak, yol üzerindeki bazı ağaç ve direkleri de devirdi.

Şehrin çeşitli yerlerinde bazı yurttaşlar araçlarında mahsur kalırken, bazı vatandaşlar ise işe yürüyerek gitmeye çalışıyor.

Şiddetli yağış, kentin bazı noktalarda trafik kazalarına da yol açtı.





Kaynak: TRT Haber