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20 Temmuz 2017 Perşembe

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İsrail Polisi Mescid-i Aksa'yı Kapattı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürdü, Mescid-i Aksa'yı kapattı. Mescid-i Aksa'da bugün Cuma namazı kılınmayacak.

14 Temmuz 2017 Cuma 10:17
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İsrail Polisi Mescid-i Aksa'yı Kapattı



İsrail polisi sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürdü, olayda 3 İsrailli yaralandı.

İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, Mescid-i Aksa’nın Aslanlı Kapı bölgesinde İsrail polisine ateş ettikten sonra Mescid-i Aksa’nın içine kaçan 3 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Mescid-i Aksa’da gerçekleşen operasyonda ayrıca iki kişinin ağır yaralandığı kaydedildi. Operasyonun ardından öldürülen Filistinlilerin üzerinde 2 yarı otomatik silah ve bir tabancanın ele geçirildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğü’nün bugün Mescid-i Aksa’da namaz kılınmasına izin vermeyeceğine yer verildi.

İsrail Kızıl Davut Yıldızı da "saldırıda 2'si ağır 3 İsraillinin yaralandığını" açıkladı. Tedavi altına alındığı bildirilen yaralıların kimliği hakkında bilgi verilmedi. TRT

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