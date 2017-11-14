İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete ve Gökçepınar İmamı Erkan Azizoğlu hakkında “makam gaspı” ve "atanmış müftünün görevini yapmasına engel olmak" suçlamasıyla açılan dava dün Selanik’te sonuçlandı.

Batı Trakya’da Azınlık halkı tarafından seçilen İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete 3 yıl tecilli 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Müftü Mete’nin yanı sıra Gökçepınar İmamı Erkan Azizoğlu da 3 yıl tecilli 7 ay ceza aldı.

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete ve Gökçepınar İmamı Erkan Azizoğlu, 2016 yılında askerlik görevini yaparken hayatını kaybeden soydaş er Ahmet Katunlu’nun Gökçepınar köyünde yapılan cenaze töreninde “makam gaspı” ve "atanmış müftünün görevini yapmasına engel olmak" suçlarında bulunduğu iddiasıyla İskeçe Savcısı tarafından suç duyurusu yapılmış, her iki din adamı hakkında dava açılmıştı.



Dava 13 Kasım Pazartesi günü Selanik Tek Hakimli Ceza Mahkemesi’nde görüşüldü. Mahkeme heyeti Müftü Ahmet Mete’ye 3 yıl tecilli 7 ay hapis cezası verdi. Müftü Mete’nin yanı sıra Gökçepınar İmamı Erkan Azizoğlu da 3 yıl tecilli 7 ay ceza aldı.

Müftü Mete ve imam Azizoğlu Avukatları aracılığıyla Mahkemenin verdiği karara itiraz ederek bir üst mahkemeye başvurularını yaptılar.

Mete, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Devletin tayinli müftüsüne cenazede vazife vermemiştik. 27 sene vazifede olan ve kabul görmeyen tayinlinin suçlusu biziz. Eninde sonunda adalet yerini bulacaktır. Batı Trakya Müslüman Türkü haklı davasını kazanacaktır. İlgilenen, destek olan herkese teşekkür ederim” dedi.

Yalnız Bırakmadılar!

Selanik’te yapılan duruşmaya Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş, Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Necat Ahmet, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Ahmet, Batı Trakya Camileri Din Görevlileri Derneği Başkanı Sadık Sadık’ın yanı sıra 5 otobüs ve onlarca özel araçla Selanik’e giden yüzlerce soydaş böyle bir günde din adamlarını yalnız bırakmadı, onların bu haklı davalarında yanında oldu.







Birlik Gazetesi